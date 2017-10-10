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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۴:۱۳

دانشگاه خاتم برگزار می‌کند؛

همایش بین‌المللی رویکردهای میان رشته‌ای به آموزش ترجمه

همایش بین‌المللی رویکردهای میان رشته‌ای به آموزش ترجمه

همایش بین‌المللی رویکردهای میان رشته‌ای به آموزش ترجمه، با حضور استادان برجسته داخلی و خارجی، در تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۶، در محل دانشگاه خاتم برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بانک پاسارگاد، محورهای این همایش بین‌المللی عبارتند از رویکردهای نوین به آموزش ترجمه، آموزش زبان و آموزش ترجمه، آموزش توانش ترجمه، روش‌های تدریس ترجمه، ارزیابی ترجمه، تهیه و تدوین مطالب آموزشی در حوزه آموزش ترجمه، کیفیت‌سنجی دوره‌های آموزش ترجمه در ایران، فن‌آوری و ترجمه، مسائل حرفه‌ای در آموزش ترجمه، بازار ترجمه و آموزش ترجمه و آموزش ترجمه شفاهی.

در این همایش استادان مطرح و بنام داخلی و خارجی همچون دکتر لوئیز فون فلوتو محقق برجسته بین‌المللی و مدیر گروه مرکز مطالعات ترجمه دانشگاه اتاوا، دکتر فرزانه فرحزاد، دکتر بهزاد قنسولی، دکتر احمد محسنی، دکتر مسعود خوش سلیقه و دکتر رشتچی و ... به ارایه دانش و تجربیات خود خواهند پرداخت.

گفتنی است این همایش در محل دانشگاه خاتم به نشانی تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، خیابان حکیم‌اعظم، پلاک ۳۰ برگزار خواهد شد و بهره‌مندی از سخنرانی‌ها و جلسه‌های ارایه مقاله‌ برای عموم آزاد است.

کد مطلب 4110060

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