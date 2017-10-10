به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بانک پاسارگاد، محورهای این همایش بین‌المللی عبارتند از رویکردهای نوین به آموزش ترجمه، آموزش زبان و آموزش ترجمه، آموزش توانش ترجمه، روش‌های تدریس ترجمه، ارزیابی ترجمه، تهیه و تدوین مطالب آموزشی در حوزه آموزش ترجمه، کیفیت‌سنجی دوره‌های آموزش ترجمه در ایران، فن‌آوری و ترجمه، مسائل حرفه‌ای در آموزش ترجمه، بازار ترجمه و آموزش ترجمه و آموزش ترجمه شفاهی.

در این همایش استادان مطرح و بنام داخلی و خارجی همچون دکتر لوئیز فون فلوتو محقق برجسته بین‌المللی و مدیر گروه مرکز مطالعات ترجمه دانشگاه اتاوا، دکتر فرزانه فرحزاد، دکتر بهزاد قنسولی، دکتر احمد محسنی، دکتر مسعود خوش سلیقه و دکتر رشتچی و ... به ارایه دانش و تجربیات خود خواهند پرداخت.

گفتنی است این همایش در محل دانشگاه خاتم به نشانی تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، خیابان حکیم‌اعظم، پلاک ۳۰ برگزار خواهد شد و بهره‌مندی از سخنرانی‌ها و جلسه‌های ارایه مقاله‌ برای عموم آزاد است.