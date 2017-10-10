ایلدریم: تصمیم واشنگتن نادرست و بر مبنای احساسات است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «بنعلی ایلدریم» نخست وزیر ترکیه امروز سه شنبه گفت: آمریکا با تعلیق خدمات ارائه روادید، شهروندان ترکیه ای و آمریکایی را یکسان تنبیه کرد.

وی همچنین گفت: تصمیم واشنگتن علیه یک متحد (ترکیه) نادرست و بر مبنای احساسات است.

ایلدریم در ادامه از تصمیم آنکارا به بازداشت کارمند ترک تبار کنسولگری آمریکا که گفته می شود عضو جنبش اپوزیسیون «گولن» است دفاع کرد.

گفتنی است تعلیق صدور روادید از سوی آمریکا که به اقدام متقابل از سوی ترکیه منجر شد، نتیجه همین اقدام است.

ایلدریم افزود: ترکیه یک قبیله نیست ما هم به نوبه خود مقابله به مثل می کنیم.

وی ادامه داد: از آمریکا می خواهیم معقولانه تر رفتار کند. البته این مسئله باید در اسرع وقت حل و فصل شود. چه کسی را تنبیه می‌کنید؟ هزینه این اقدام را به دوش شهروندان ما و خودتان می‌اندازید. نمی توانید یک کشور را بر مبنای تصمیمات احساسی اداره کنید.