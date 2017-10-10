به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار سید مسعود جزایری سخنگوی ارشد نیروهای مسلح اظهار داشت: ظاهراً دولت ترامپ حرفی جز دشنام را نمیفهمد و نیاز به شوکهایی دارد که مفهوم جدید قدرت در جهان امروز را متوجه شود.
معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: اگر قرار بود خط سیر رو به رشد توان دفاعی کشور تحت تأثیر یاوهگوییهای بیگانه قرار گیرد، اصولاً این حرکت غرورانگیز را شروع نمیکردیم و اکنون در مرحلهای هستیم که حرفهای زیادی در این عرصه برای گفتن داریم.
وی تأکید کرد: سیاست و منطق جمهوری اسلامی ایران در راستای ارتقاء قدرت دفاعی کشور یک مسئله تردیدناپذیر است و امروز در حالی که آمریکاییها رسماً و صراحتاً ما را تهدید نظامی میکنند، مردم جهان به درستی این تدبیر دقیق، بیشتر واقف میشوند.
سردار جزایری در پایان با بیان اینکه مقابله با تجاوزگری آمریکا یک امر جدی و تمرین شده است، خاطرنشان کرد: دوران حضور و سلطه آمریکا در غرب آسیا به پایان رسیده و مدتها از مرگ خاورمیانه جدید آمریکایی گذشته است.
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