به گزارش خبرگزاری مهر، نادر قدیانی رئیس انجمن ناشران کتاب کودک و نوجوان با اشاره به میزان اثرگذاری این جشنواره در سال‌های اخیر بر فضای نشر کتاب کودک و نوجوان گفت:‌ زمانی که طرح برگزاری کتاب سال جمهوری اسلامی ایران مطرح و قرار شد که جوایز نویسندگان توسط رئیس جمهور اهدا شود،‌ شور و شوق عجیبی در میان نویسندگان و فعالان حوزه نشر به وجود آمد،‌ از آن پس سال به سال ناشران و نویسندگان تلاش کردند تا آثار خود را با استانداردها و معیارهای روز هماهنگ کنند. پس از آن با راه‌اندازی جشنواره کتاب رشد توسط آموزش و پرورش نیز اتفاقات خوبی رخ داد که ثمره آن ورود کتاب‌های مناسب به دایره مطالعاتی آموزش و پرورش بود. به همین دلیل انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان جشنواره کتاب برتر را راه اندازی کرد که امروز سال‌ها از اولین دوره آن می‌گذرد، خوشبختانه این جشنواره توانسته جایگاه خود را در حوزه تخصصی کتاب‌های کودک و نوجوان در بخش خصوصی پیدا کند.

وی افزود: جشنواره کتاب برتر بیشتر نگاه ناشر محور دارد و به دنبال این است که نشر کودک و نوجوان را از نظر فنی،‌ صفحه‌آرایی، گرافیکی ویراستاری و همه آنچه که به مدیرت نشر مربوط می‌شود،‌ زیر ذره‌بین برد، به نظر این جشنواره نه تنها جایگاه خود را رفته رفته باز کرده است،‌ بلکه در نشر نیز تاثیرگذار بوده و نوید آینده روشن‌تر را می‌دهد.

قدیانی درباره خلاءهای احتمالی جشنواره نیز گفت: همه جشنواره‌ها با وجود همه فرصت‌ها، خلاء هایی نیز دارند، یکی از مهمترین این خلاء‌ها در زمینه معرفی کتاب به جامعه است،‌ نبود تبلیغات و روابط عمومی‌های بسیار قوی جهت معرفی کتاب‌های برگزیده جشنواره به خانواده‌ها و مخاطب آفتی است که وجود دارد،‌ متاسفانه رسانه‌های جمعی به ویژه صدا و سیما در سال‌های اخیر به کتاب بسیار اندک توجه کرده‌اند. البته دبیرخانه جشنواره در سال‌های اخیر تلاش کرده جزواتی از آثار برتر را منتشر کرده و برای مدارس تهران و آموزش و پرورش ارسال کند.

وی ادامه داد: خوشبختانه جشنواره‌های مختلفی برای کتاب کودک و نوجوان برگزار می‌شود که به جای افزایش آن باید به قدرتمندترکردن آن‌ها اندیشید. در این زمینه نهادهای مختلفی نقش دارند،‌ برای نمونه آموزش و پرورش از طریق بخشنامه می‌تواند حضور این کتاب‌ها را در مدارس توصیه کند. یا همان طور که گفتم،‌ رسانه ملی بیشتر به کتاب توجه کند.

قدیانی درپاسخ به اینکه برگزیده شدن یک کتاب در جشنواره‌ای چه اندازه در جذب مخاطب تاثیرگذار است، گفت: در جذب مخاطب به کتاب علت‌های مختلفی دخیل است،‌ اما امروز آشکارا دیده می‌شود که تبلیغ سینه‌به سینه کتاب درحوزه کودک و نوجوان بسیار موثر است.

مدیر انتشارات قدیانی درباره وضعیت فعلی تولید کتاب کودک در کشور و بحران مخاطب و اینکه آیا در مقابل این سیل ترجمه، کتاب‌ و نویسنده داخلی جایی برای نفس کشیدن وجود دارد و امیدی برای ادامه کار و فعالیت است‌، گفت:‌ ببینید،‌ به هر حال نمی‌توان در مقابل ترجمه،‌ مرزها را بست، ترجمه در همه جای دنیا رایح است در کشور ما به دلیل اینکه عضو کپی کنوانسیون مربوط به کپی رایت نیستیم و در نتیجه ناشران موظف به رعایت آن نیستند در نتیجه ناشران بیشتر به ترجمه روی آورده اند و به همین دلیل ترجمه در کشور بصورت گسترده تری قابل استفاده است.

وی در پایان با اشاره به مشکلات حوزه نشر گفت: بیشتر ناشران با توجه به غنی بودن کشور به حوزه داستان، شعر، حوزه دین و دفاع مقدس که عملا همه تالیفی هستند و بسیار فعال هستند و در بعضی موارد کتاب هایی از قبیل دانشنامه ها و علمی آموزشی که تالیف آن در کشور با مشکلاتی همراه است به ترجمه روی آورده اند.