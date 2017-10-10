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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۸:۵۰

جام جهانی نوجوانان - هندوستان

پیروزی تیم فوتبال ایران مقابل آلمان در نیمه نخست

پیروزی تیم فوتبال ایران مقابل آلمان در نیمه نخست

تیم فوتبال نوجوانان ایران در نیمه نخست بازی با آلمان در مسابقات جام جهانی نوجوانان جهان به پیروزی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات جام جهانی نوجوانان جهان در هندوستان، امروز سه شنبه تیم نوجوانان ایران به مصاف آلمان رفت که نیمه نخست این بازی با دو گل به سود ایران خاتمه یافت.

یوسف دلفی در دقایق ۶ و ۴۲ هر دو گل ایران را به ثمر رساند.

کد مطلب 4110426

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