پیروزی تیم فوتبال ایران مقابل آلمان در نیمه نخست

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات جام جهانی نوجوانان جهان در هندوستان، امروز سه شنبه تیم نوجوانان ایران به مصاف آلمان رفت که نیمه نخست این بازی با دو گل به سود ایران خاتمه یافت.

یوسف دلفی در دقایق ۶ و ۴۲ هر دو گل ایران را به ثمر رساند.