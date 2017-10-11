به گزارش خبرنگار مهر، بهروز نعمتی نماینده مردم تهران در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران درباره نشست غیرعلنی صبح امروز با حضور وزیر امور خارجه اظهار داشت: آقای ظریف در جلسه غیرعلنی در سه محور شامل اتفاقات سوریه، همه پرسی اقلیم کردستان عراق و برجام مباحثی را مطرح کرد.

وی افزود: در رابطه با سوریه این مساله مطرح شد که با توجه به حضور نیروهای دولتی سوریه در دیرالزور و عکس العمل های دشمنان و تحولات بعدی، حقانیت مردم سوریه به جهان ثابت شده و بشار اسد نیز برخلاف میل آمریکا، اسرائیل و غربی ها ماندنی است.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس با اشاره به مباحث مطرح شده در مورد همه پرسی اقلیم کردستان عراق در جلسه غیرعلنی گفت: در این رابطه مطرح شد که رایزنی های سه جانبه ایران، ترکیه و عراق همچنان ادامه دارد و علاوه بر آن، مذاکرات چند جانبه نیز انجام می شود.

نعمتی ادامه داد: مردم کردستان عراق می دانند نزدیک ترین دوست و برادر آنها ایران است که در برابر حمله داعش تنها کشوری بود که از کردها حمایت کرد؛ بنابراین دوستی ما با مردم کردستان عراق ادامه دارد اما در عین حال از نظرات شخصی یک فرد گلایه مند هستیم.

وی تاکید کرد: این تصمیمات شخصی به نفع مردم اقلیم نیست، هر چند ممکن است یکسری آثار هیجانی داشته باشد. آنچه مورد تاکید جمهوری اسلامی است احترام به حاکمیت ملی عراق بر اساس قانون اساسی این کشور و احترام به مرزهای قانونی کشور عراق است.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس در ادامه با اشاره به مباحث مطرح شده در خصوص برجام و آینده آن اظهار داشت: در این جلسه با توجه به صحبت هایی که ترامپ در سازمان ملل و اخیرا در رسانه ها مطرح کرده، سناریوهای سه گانه ای را که ممکن است ترامپ یا سنا یا کنگره درباره برجام اجرا کنند مطرح و بررسی شد و تاکید شد ما مقابل همه آنها سناریوهای عملی داریم.

نعمتی گفت: بر این نکته هم تاکید شد که وحدت و همدلی بین ارکان مختلف نظام از جمله دولت و مجلس در برابر اقدامات بی خردانه ترامپ ضروری است.

وی در پاسخ به سوالی درباره اقدام متقابل ایران مقابل اجرای احتمالی قانون کاتسا و تحریم سپاه پاسداران تصریح کرد: سپاه متعلق به همه مردم ایران است و اگر بخواهند سپاه را تحریم کنند باید همه ملت ایران را تحریم کنند.

وی خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد از برجام خارج شوند باید هزینه آن را هم پرداخت کنند و مجامع بین المللی و اتحادیه اروپا و پنج کشوری هم که برجام را امضا کرده اند نیز باید هزینه آن را پرداخت کنند و اگر مجامع بین المللی هم سکوت کنند ما اقدام متقابل خواهیم کرد.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره مطرح شدن مباحث جلسه دیشب هیات نظارت بر برجام در جلسه غیرعلنی امروز صبح مجلس گفت: در رابطه با جلسه هیات نظارت مباحثی مطرح شد؛ از جمله اینکه در پاسخ به هر سه سناریوی احتمالی آمریکایی ها سناریوهای اصلی ایران تعریف شده است.

وی با بیان اینکه خروج آمریکا از برجام یکی از سناریوهاست که البته بعید به نظر می رسد، اشاره ای به دو سناریوی دیگر نکرد.