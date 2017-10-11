به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، این شرکت مدتی قبل اختراعی با همین موضوع را در آمریکا به ثبت رسانده و لذا می توان انتظار داشت در آینده ساعت های اپل با بندهایی تولید شوند که به طور خودکار شل و سفت می شوند تا به بهترین نحو با مچ دست مالک خود مطابقت پیدا کنند.

نام رسمی این اختراع ثبت شده "تنظیم پویای محصولات پوشیدنی الکترونیک" است و بر مبنای آن از یک سیستم الکترونیک با جزئیات فاش نشده برای سفت کردن یا شل کردن بند ساعت استفاده می شود. این کار هم به طور خودکار و هم به صورت دستی توسط مالک ساعت امکان پذیر خواهد بود.

به نظر می رسد اپل در تولید بند ساعت های بعدی خود از موادی استفاده می کند که با دریافت سیگنال های الکترونیکی قادر به افزایش یا کاهش طول خود باشند. همچنین ممکن است در درون این بندها از کیسه های بادکنی قابل پر و خالی شدن از گاز استفاده شود. اما اپل هنوز به طور رسمی در این زمینه اطلاع رسانی نکرده و لذا زمان عرضه این ساعت ها هنوز مشخص نیست.