۱۹ مهر ۱۳۹۶، ۱۷:۱۳

یک متخصص مغز و اعصاب عنوان کرد؛

آرتروز یکی از عوامل مهم بروز سردردهای گردنی

یک متخصص مغز و اعصاب گفت: برای درمان دردهای گردنی باید سبک زندگی و نوع نشستن فرد باید اصلاح شود و از صندلی ارگونومیک و میز با ارتفاع مناسب استفاده کند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید محمدحسن پاکنژاد در حاشیه برگزاری پنجمین کنگره بین المللی سردرد در جمع خبرنگاران، اظهارداشت: دردهای گردنی با بروز سردرد مرتبط هستند و در درمان این نوع سردرد متخصصان طب فیزیکی، ارتوپدی، فیزیوتراپی و مغز و اعصاب همکاری می کنند.

عضو هیئت مدیره انجمن سردرد ایران افزود: ریشه برخی سردردها، تحریک قسمت های حساس به درد در ناحیه مفاصل گردن  و مهره هاست که با درمان و بررسی عارضه گردنی این سردردها کاهش پیدا می کند.

پاکنژاد، آرتروز را یکی از عوامل مهم در بروز سردردهای با منشا گردنی عنوان کرد و گفت: بسیاری از مبتلایان به آرتروز گردن از سردرد شکایت می کنند زیرا در بسیاری موارد  گردن فرد در فشار قرار می گیرد و سردرد به دنبال آن بروز می کند.

مدیر گروه مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی البرز با اشاره به شیوع سردردهای با منشا گردنی به دلیل  استفاده مکرر از  تلفن همراه و رایانه   اظهار کرد: با مدرن شدن زندگی و استفاده از تجهیزات الکترونیکی مانند تلفن همراه و رایانه سردردهای با منشا گردنی افزایش پیدا کرده است.

وی همچنین تصریح کرد: برخی گروه های شغلی و  افرادی که در دوران تحصیل به سر می برند  بیشتر به سردردهای با منشا گردنی مبتلا می شوند.

عضو هیئت مدیره انجمن سردرد ایران  اظهار کرد: دانش آموزان کنکوری، دانشجویان، خبرنگاران، نویسندگان، رانندگان، خیاط‌ها و افرادی که در برخی شغل های فنی دائم باید خم شوند و از گردن خود بیش از حد استفاده می کنند و  درست پیش میز کار یا رایانه نمی  نشینند گرفتار سردردهای با منشا گردنی می شوند.

وی به درمان سردردهای گردنی اشاره کرد و افزود: درمان های غیر دارویی به راه برای تسکین و پیشگیری از بروز سردرد  در این موارد محسوب می شود، در این روش سبک زندگی و نوع نشستن فرد باید اصلاح شود و از صندلی ارگونومیک و میز با ارتفاع مناسب استفاده کرد.

پاکنژاد ادامه داد: فیزیوتراپی نیز با تقویت عضلات گردن یک روش درمانی برای بهبود سردردهای با منشا گردنی  محسوب می شود زیرا فشار  را از روی گردن بر می دارد و به دنبال آن فرد کمتر دچار سردرد می شود.

کد مطلب 4111424

