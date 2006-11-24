حکایت یک مدرسه "دیپلمات پرور" / علم و شریعت با هم / کمال خرازی معلم فیزیک!

به گزارش خبرنگار مهر، پنجشنبه دوم آذر مدرسه علوی، پنجاهمین سالگرد تاسیس خود را به پاس نیم قرن تلاش تربیتی در اوج شادابی و کارآمدی با حضور فارغ التحصیلان دیروز و دانش آموزان امروزش در تالار حجاب جشن گرفت.

- پلاکاردهایی حاوی جملاتی از مرحوم علامه و استاد روزبه زینت بخش سالن شده بود، جملاتی مثل" در زیر آسمان هیچ کاری به عظمت انسان سازی نیست" ، "شاگردان ما آنطوری تربیت می شوند که ما هستیم نه آنطور که ما می گوییم و می خواهیم"

- در بخشی از این مراسم، گروه سرود مدرسه علوی ، سرود زیبایی را بدون استفاده از ابزار و آلات موسیقی اجرا کرد که بیت نخستین آن این جمله بود" آرمان "علوی" علم با شریعت با هم، راه جستن ز علی، شمس ولایت هر دم"، که با استقبال حضار مواجه شد.

- دکترحدادعادل، رئیس مجلس شورای اسلامی در بخشی از سخنانش در این مراسم گفت: من وقتی در سالهای بعد از انقلاب سفری به سوئیس داشتم، از یکی از دبیرستانهای نمونه ایالت ژنو بازدیدی داشتم و در آنجا متوجه شدم که نظام آموزشی و آزمایشگاههای مدرسه علوی از سوئیس الگوبرداری شده است، مسئولان مدرسه علوی تاکید داشتند که پیشرفته ترین ابزار و آلات آزمایشگاههای فیزیک و شیمی و..برای دانش آموزان مهیا کنند.

- خبرنگار مهر در حاشیه این مراسم متوجه شد که دکتر کمال خرازی معلم فیزیک مدرسه علوی در سالهای 1342 تا 48 بوده است.

- در این مراسم، فیلمی از مرحوم علامه پخش شد، در این فیلم برخی از شاگردان مدرسه علوی به بیان خاطرات خود از مرحوم روزبه و علامه می پرداختند، یکی از شاگردان علوی در این فیلم ، گفت: آقای علامه همیشه می گفت : "ماندگاری نیم سطر از نهج البلاغه در ذهن" بهتر از حفظ کل نهج البلاغه است.

- حسین صفار هرندی وزیر ارشاد ، سید محمود دعائی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات و حسام الدین آشنا استاد دانشگاه پس از اتمام جشنواره مطبوعات و خبرگزاری ها خود را به این مراسم رساندند .

- یکی ازدانش آموختگان علوی به خبرنگار مهر گفت : کسانی که به عنوان سخنران مذهبی برای ما دانش آموزان علوی سخنرانی می کردند، شهید مطهری و بهشتی و علامه جعفری بودند، آقای علامه و روزبه اصرار داشتند که بهترین و باسوادترین آدم ها را برای سخنرانی و تربیت "بچه ها" دعوت کنند، آقای علامه، یک ماه مداوم تلاش کرد که علامه طباطبایی بپذیرد که برای دانش آموزان علوی سخنرانی کند و در این راه از هیچ خواهش و التماسی هم ابایی نداشت، حدادعادل هم در سخنان خود به این خصلت "خودشکنی" مرحوم علامه اشاره کرد و گفت که علامه برای تربیت نسل فردا هیچ ابایی از خودشکنی و فدای آبروی خود نداشت.

- تقریبا طیف عمده ای از مدیران میانه ای نظام جمهوری اسلامی در دهه شصت و هفتاد از فارغ التحصیلان مدرسه علوی بودند که کارنامه موفق و سلامتی از خود در نظام اجرایی کشور به جای گذاشته اند.

- دانش آموختگان مدرسه علوی در دستگاه سیاست خارجی کشور بعد از پیروزی انقلاب نقش عمده ای داشتند و ظاهرا با این حساب می توان گفت که مدرسه علوی "دیپلمات پرور" هم بوده است!

- حدادعادل، کمال خرازی، سید مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ، حسین صفار هرندی وزیر ارشاد، محمد نهاوندیان معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ، شهید قندی وزیر اسبق پست و تلگراف، محمدرضا نعمت زاده معاون وزیر نفت، نژاد حسینیان نماینده سابق ایران درسازمان ملل، دکترصادقی تهرانی معاون وزیر، دکترعبدالکریم سروش، دکتر محمدتقی بانکی، صادق اشرف اسلامی معاون وزیر کشور و از معاونان شهید رجایی، محمدرضا پورزرگری قاری بین المللی قرآن کریم ،عبدالله اسفندیاری از تهیه کنندگان برجسته سینمای کشور، بهرام شفیع از مجریان تلویزیون و ... تعدادی از دانش آموختگان مدرسه علوی هستند.

- فرزند شهید بهشتی و فرزند شهید لاجوردی هم از جمله دانش آموختگان مدرسه علوی بودند که در این مراسم حضور داشتند.

- آقای علیرضایی، ناظم سخت گیر آن روز مدرسه علوی و پیرفرهیخته امروز، از کسانی بود که بازار روبوسی و احوال پرسی و خاطره گویی حضار با او بسیار داغ بود و دانش آموزان سابق حسابی با ناظم شان گرم گرفته بودند.

- حدادعادل در بخشی از سخنانش گفت : مولفان کتب درسی از جمله دبیران مدرسه علوی بودند و در مدرسه علاوه بر دروس عادی و رسمی ، "روزنامه نگاری، ماشین نویسی، خوش نویسی، گلکاری، فن بیان، مباحثه و فن سخنوری و زبان انگلیسی در سطح عالی" آموزش می دادند و استاد روزبه همیشه ما را به ورزش تشویق می کرد و می گف : نیمی از عمل هضم را پاهای انسان انجام می دهد، پس بدوید و ورزش کنید!

- یکی از سخنرانان گفت : در سال 52 یک بازاری ثروتمند به آقای علامه پیشنهاد داد که یک دانشگاه اسلامی تاسیس کند ولی آقای علامه قبول نکرد و اعتقاد داشت که ساختن و نگاه داشتن یک مدرسه موفق و عالی برای جامعه مفیدتر است.

- آقای حسینی (اخلاق در خانواده!) یکی از مشهورترین دبیران مدرسه علوی بود که البته جایشان در این مراسم خالی بود.

- امام خمینی(ره) در بدو ورود به ایران در بهمن 1357 به مدرسه علوی رفتند که همین مساله نشان از جایگاه ویژه و ممتاز این مدرسه دارد.

- پیامبر اکرم(ص) می فرمایند " نیت خالص، عمر را طولانی می کند"، با دیدن تجربه موفق مدرسه علوی می توان گفت با نیت خالص، عمر نهادها هم طولانی می شود .

- بسیاری از افراد حاضر در جلسه به علت زیادی تعداد شرکت کنندگان ، از چشمان خبرنگار مهر دور ماندند .