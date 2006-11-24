۳ آذر ۱۳۸۵، ۱۴:۱۵

در حاشیه مراسم پنجاهمین سالگرد تاسیس مدرسه علوی :

حکایت یک مدرسه "دیپلمات پرور" / علم و شریعت با هم / کمال خرازی معلم فیزیک!

پلاکاردهایی حاوی جملاتی از مرحوم علامه و استاد روزبه زینت بخش سالن شده بود، جملاتی همچون "در زیر آسمان هیچ کاری به عظمت انسان سازی نیست" ، "شاگردان ما آنطوری تربیت می شوند که ما هستیم نه آنطور که ما می گوییم و می خواهیم".

به گزارش خبرنگار مهر، پنجشنبه دوم آذر مدرسه علوی، پنجاهمین سالگرد تاسیس خود را به پاس نیم قرن تلاش تربیتی در اوج شادابی و کارآمدی با حضور فارغ التحصیلان دیروز و دانش آموزان امروزش در تالار حجاب جشن گرفت.

- در بخشی از این مراسم، گروه سرود مدرسه علوی ، سرود زیبایی را بدون استفاده از ابزار و آلات موسیقی اجرا کرد که بیت نخستین آن این جمله بود" آرمان "علوی" علم با شریعت با هم، راه جستن ز علی، شمس ولایت هر دم"، که با استقبال حضار مواجه شد.

 - دکترحدادعادل، رئیس مجلس شورای اسلامی  در بخشی از سخنانش در این مراسم گفت: من وقتی در سالهای بعد از انقلاب سفری به سوئیس داشتم، از یکی از دبیرستانهای نمونه ایالت ژنو بازدیدی داشتم و در آنجا متوجه شدم که نظام آموزشی و آزمایشگاههای مدرسه علوی از سوئیس الگوبرداری شده است، مسئولان مدرسه علوی تاکید داشتند که پیشرفته ترین ابزار و آلات آزمایشگاههای فیزیک و شیمی و..برای دانش آموزان مهیا کنند.

- خبرنگار مهر در حاشیه این مراسم متوجه شد که دکتر کمال خرازی معلم فیزیک مدرسه علوی در سالهای 1342 تا 48 بوده است.

- در این مراسم، فیلمی از مرحوم علامه پخش شد، در این فیلم برخی از شاگردان مدرسه علوی به بیان خاطرات خود از مرحوم روزبه و علامه می پرداختند، یکی از شاگردان علوی در این فیلم ، گفت: آقای علامه همیشه می گفت : "ماندگاری نیم سطر از نهج البلاغه در ذهن" بهتر از حفظ کل نهج البلاغه است.

- حسین صفار هرندی وزیر ارشاد ، سید محمود دعائی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات و حسام الدین آشنا استاد دانشگاه پس از اتمام جشنواره مطبوعات و خبرگزاری ها خود را به  این مراسم رساندند .

- یکی ازدانش آموختگان علوی به خبرنگار مهر گفت : کسانی که به عنوان سخنران مذهبی برای ما دانش آموزان علوی سخنرانی می کردند، شهید مطهری و بهشتی و علامه جعفری بودند، آقای علامه و روزبه اصرار داشتند که بهترین و باسوادترین آدم ها را برای سخنرانی و تربیت "بچه ها" دعوت کنند، آقای علامه، یک ماه مداوم تلاش کرد که علامه طباطبایی بپذیرد که برای دانش آموزان علوی سخنرانی کند و در این راه از هیچ خواهش و التماسی هم ابایی نداشت، حدادعادل هم در سخنان خود به این خصلت "خودشکنی" مرحوم علامه اشاره کرد و گفت که علامه برای تربیت نسل فردا هیچ ابایی از خودشکنی و فدای آبروی خود نداشت.

- تقریبا طیف عمده ای از مدیران میانه ای نظام جمهوری اسلامی در دهه شصت و هفتاد از فارغ التحصیلان مدرسه علوی بودند که کارنامه موفق و سلامتی از خود در نظام اجرایی کشور به جای گذاشته اند.

- دانش آموختگان مدرسه علوی در دستگاه سیاست خارجی کشور بعد از پیروزی انقلاب  نقش عمده ای داشتند و  ظاهرا با این حساب می توان گفت که مدرسه علوی  "دیپلمات پرور" هم بوده است!

استاد روزبه (ره) : شاگردان ما آنطوری تربیت می شوند که ما هستیم نه آنطور که ما می گوییم و می خواهیم

- حدادعادل، کمال خرازی، سید مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ، حسین صفار هرندی وزیر ارشاد، محمد نهاوندیان معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ، شهید قندی وزیر اسبق پست و تلگراف، محمدرضا نعمت زاده معاون وزیر نفت، نژاد حسینیان نماینده سابق ایران درسازمان ملل، دکترصادقی تهرانی معاون وزیر، دکترعبدالکریم سروش، دکتر محمدتقی بانکی، صادق اشرف اسلامی  معاون وزیر کشور و از معاونان شهید رجایی، محمدرضا پورزرگری قاری بین المللی قرآن کریم ،عبدالله اسفندیاری از تهیه کنندگان برجسته سینمای کشور، بهرام شفیع از مجریان تلویزیون و ... تعدادی از دانش آموختگان مدرسه علوی هستند.

- فرزند شهید بهشتی و فرزند شهید لاجوردی هم از جمله دانش آموختگان مدرسه علوی بودند که در این مراسم حضور داشتند.

- آقای علیرضایی، ناظم سخت گیر آن روز مدرسه علوی و پیرفرهیخته امروز، از کسانی بود که بازار روبوسی و احوال پرسی و خاطره گویی حضار با او بسیار داغ بود و دانش آموزان سابق حسابی با ناظم شان گرم گرفته بودند.

- حدادعادل در بخشی از سخنانش گفت : مولفان کتب درسی از جمله دبیران مدرسه علوی بودند و در مدرسه علاوه بر دروس عادی و رسمی ، "روزنامه نگاری، ماشین نویسی، خوش نویسی، گلکاری، فن بیان، مباحثه و فن سخنوری و زبان انگلیسی در سطح عالی" آموزش می دادند و استاد روزبه همیشه ما را به ورزش تشویق می کرد و می گف : نیمی از عمل هضم را پاهای انسان انجام می دهد، پس بدوید و ورزش کنید!

- یکی از سخنرانان گفت : در سال 52 یک بازاری ثروتمند به آقای علامه پیشنهاد داد که یک دانشگاه اسلامی تاسیس کند ولی آقای علامه قبول نکرد و اعتقاد داشت که ساختن و نگاه داشتن  یک مدرسه موفق و عالی برای جامعه مفیدتر است.

- آقای حسینی (اخلاق در خانواده!) یکی از مشهورترین دبیران مدرسه علوی بود که البته جایشان در این مراسم خالی بود.

- امام خمینی(ره) در بدو ورود به ایران در بهمن 1357 به مدرسه علوی رفتند که همین مساله نشان از جایگاه ویژه و ممتاز این مدرسه دارد.

 - پیامبر اکرم(ص) می فرمایند " نیت خالص، عمر را طولانی می کند"، با دیدن تجربه موفق مدرسه علوی می توان گفت با نیت خالص، عمر نهادها هم طولانی می شود .

- بسیاری از افراد حاضر در جلسه به علت زیادی تعداد شرکت کنندگان ، از چشمان خبرنگار مهر دور ماندند .

    احمدجانی IR ۱۸:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۳
      شخصا برنامه ومدل اموزش این مدرسه اشنایی چندانی ندارم ولی اینکه فرمودین بیشتر مدیران از بین شاگردان این مدرسه بوده بگمانم دلیلش ممکنه دایره تنگ انتخاب هم باشه چنانکه مثلا یکی از این مدرسه یا جای دیگه بجایی رسیده بقیه همکارانش رو هم از همین دوست واشناهاش انتخاب کرده الان شما هیچ ادم نابغه وبدرد بخور تو کل کشور پیدا نمیکنی عضو این چهار تا مدرسه که فلان ادم مثلا مهم نبوده باشه بله از نظر بعضیها ایران فقط تهرانه واون تهران هم محله وولایت خودشان بر تارک عالم وادم نشسته.

