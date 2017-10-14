عبدالله عامری از پیشگامان هنر نوگرای ایران درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله عامری از پیشگامان هنر نوگرای ایران ۲۰ مهرماه در سن ۹۵ سالگی دار فانی را وداع گفت. وی که فارغ التحصیل دانشکده هنرهای زیبا بود و در طول فعالیت هنری خود در نمایشگاه ها و بی ینال های متعددی شرکت کرده بود، در یک خانواده مذهبی متولد شد.

عبدالله عامری متولد سال ۱۳۰۱ است و در سال ۱۳۱۹ از هنرستان کمال الملک دیپلم نقاشی گرفت و بعد از آن به هنرکده هنرهای زیبا و دانشکده هنرهای زیبا رفت. عامری در کنار جلیل ضیاپور، لیلی تقی پور، جواد حمیدی، شکوه ریاضی و احمد اسفندیاری جزو نخستین افرادی بود که در نیمه دوم دهه ۲۰ به عنوان اولین فارغ‌ لتحصیلان دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، شیوه جدیدی در نگرش، مقابل نقاشی معمول آن سال ها را به وجود آوردند.

او نقاشی را در کودکی کشف کرد و مانند بسیاری از هم نسلانش که از اولین فارغ التحصیلان دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران بودند در دوران تحصیل با نوگرایی در نقاشی و با مکاتبی مثل امپرسیونیسم و پست امپرسیونیسم آشنا شد و در دوره های بعد از تحصیل هم پای آن، نگرش های تازه ای در حیطه نقاشی مطرح کرد. مفهوم گرایی در کارهای او مشهود بود.

نکته دیگر قابل اعتنا در آثار این هنرمند، انعکاس عشق به طبیعت در کارهایش بود.

عبدالله عامری در ابتدای فعالیت هنرستان هنرهای زیبای تهران به تدریس و آموزش هنر در این مدرسه پرداخت و تاثیراتی از خود بر جای گذاشت.