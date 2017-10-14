مراسم تقدیر و معارفه استاندار کردستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تقدیر و معارفه استاندار کردستان هم اکنون با حضور رحمانی فضلی وزیرکشور، نماینده ولی فقیه دراستان کردستان، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و مدیران کل دستگاه های اجرایی استان و جمع دیگری از مسئولان استانی و شهرستانی در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج آغاز شد.

نماینده ولی فقیه دراستان کردستان، رییس مجمع نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، عبدالمحمد زاهدی استاندار اسبق کردستان و وزیر کشور به ترتیب سخنرانان این مراسم هستند.

در این مراسم از زحمات و تلاش های چهارساله عبدالمحمد زاهدی تقدیر و بهمن مرادنیا به عنوان استاندار جدید کردستان معرفی می شود.

بر اساس تصمیم اعضای هیات دولت بهمن مرادنیا از نیروهای بومی استان به عنوان استاندار کردستان انتخاب شد.

بهمن مرادنیا دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت دولتی است و در سال ۶۵ وارد جهاد سازندگی شده و ابتدا در این سازمان مشغول به کار شد سپس به وزارت جهاد کشاورزی منتقل و در سمت های مشاور معاون وزیر، مشاور عالی وزیر و مدیرعامل شرکت بازرگانی فجر اعتبار خدمت کرد.

نمایندگی مردم شهرستان بیجار در هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی را هم در کارنامه فعالیت های خود دارد.

عبدالمحمد زاهدی استاندار سابق کردستان نیز با تصویب هیات دولت به عنوان استاندار قزوین انتخاب شده است.