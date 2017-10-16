به گزارش خبرنگار مهر، سردار امیرعلی حاجی‌زاده عصر دوشنبه در دومین کنگره شهدای دانشجوی استان قم در دانشگاه آزاد اسلامی گفت: اگر امروز شهدا اجازه داشته باشند و ما نیز توفیق داشته باشیم که چند توصیه را به ما داشته باشند، قطعاً یکی از توصیه‌های مهم این بزرگان، موضوع دشمن شناسی است.

وی افزود: امروز بیش از هر روز دیگری، نیازمند اشراف به مسائل مرتبط به دشمن شناسی داریم؛ موضوع برخورد با دشمن صرفاً به نیروی نظامی کشور منحصر نیست زیرا عرصه دشمنی دشمنان، صرفاً بحث نظامی نیست.

فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: امروزه اقتصاد، فرهنگ و مسائل سیاسی و اجتماعی ما در همه بخش‌ها دشمنان حضور جدی دارند؛ به همین خاطر باید بیش از گذشته به دشمن شناسی توجه کنیم.

وی تصریح کرد: حوزه جنگ اقتصادی اولین حوزه‌ای است که دشمنان ما را تهدید می‌کنند؛ حوزه دیگر، عرصه عملیات روانی است؛ با گسترش و توسعه و بالارفتن ضریب نفوذ رسانه‌ها و فضای مجازی، ابزار مناسبی در اختیار دشمن قرار گرفته است که با عملیات روانی به دنبال رسیدن به اهداف خود هستند.

وی افزود: عرصه سوم تقابل دشمنان ما، مقابله با پیشرفت‌های ملت ایران و عناصر اقتدار نظام اسلامی است؛ دشمن سال‌ها در عرصه به خطر انداختن امنیت کشور تلاش کرده‌اند ولی در این سه عرصه تلاش گسترده‌ای دارند.

استراتژی دشمنی، تغییر پذیر نیست

فرمانده هوافضای سپاه تصریح کرد: دشمنی آمریکا یک مسئله استراتژیک و راهبردی است و تغییر پذیر نیست؛ رنگ و لعاب و روش‌ها و تاکتیک‌ها تغییر می‌کند ولی استراتژی دشمنی، تغییر پذیر نیست.

وی گفت: بوش پدر و پسر سایه جنگ را بر منطقه اعمال کردند تا ملت‌ها را تخلیه منابع کرده و منابع آن‌ها را بربایند؛ البته آن‌ها جنگی را علیه افغانستان و عراقی روا داشتند که قدرت دفاعی در مقابل آن‌ها نداشتند؛ دشمن سایه جنگ را بر سر سایر کشورها حاکم می‌کند تا امتیاز بگیرد.

وی افزود: دشمن پس از جنگ به دنبال سربریدن ملت‌های منطقه با پنبه بودند؛ این سیاست منجر به روی کارآمدن اوباما شد تا بتواند در عملیات روانی موفق عمل کند؛ در بخشی از کشورهای عربی آفریقایی به خاطر رئیس جمهور شدن وی جشن گرفته می‌شود؛ قذافی بیان کرد که اوباما پسر من است؛ وی به زبان فارسی به ایرانیان پیام عید نوروز داد و به شکلی عمل کرد که نشان دهد متفاوت با دیگران است؛ درواقع شیوه آن‌ها تغییر کرده بود.

حاجی‌زاده بیان کرد: رهبری در کوران فشارها برای مذاکره بیان کردند که ظاهر این دست دراز شده مخملی است ولی در آن دستکش، یک دست چدنی قرار دارد؛ در ۸ سال فعالیت اوباما فهرستی از جنایت‌ها را خلق کرد ولی ظاهر آن آرام بود.

آمریکا می‌خواهد ملت‌ها را زیر سیطره خود قرار دهد

وی گفت: برنامه آمریکا ادامه دارد زیرا آن‌ها می‌خواهند که ملت‌ها را زیر سیطره خود قرار دهند؛ شیوه جدید آمریکا، شیوه دیوانه‌وار است و برای اجرای این سیاست باید شخصی مثل ترامپ روی کار بیاید.

وی افزود: ترامپ خود را به دیوانگی زده است زیرا تاکتیک اصلی آن‌ها تاکتیک امتیازگیری با روش جدید است؛ برخی از مسئولین بیان می‌کنند که ترامپ دیوانه است ولی کسانی که پشت پرده پنهان حکومت رژیم آمریکا هستند می‌دانند که چه می‌کنند.

سردار حاجی‌زاده تصریح کرد: ملت آمریکا در اسارت صهیونیست‌ها هستند؛ صهیونیست‌ها با قدرت مالی و نفوذ خود همه سردمداران و... را در قبضه دارند؛ دولتمردان با قدرت خود ملت آمریکا را در اسارت صهیونیست‌ها قراردادند.

وی گفت: ترامپ مدعی حمله به کره شمالی بود ولی امروزه دم از مذاکره می‌زند؛ سخنان وی امروز با سخنان دوره کاندیداتوری بسیار متفاوت است.

مگر می‌شود با کمک آمریکا و غرب اقتصاد خود را متحول کنیم

وی تصریح کرد: اگر دشمن شناسی درستی داشته باشیم به دنبال تحول اقتصادی با محوریت غرب نمی‌رویم؛ مگر می‌شود با کمک آمریکا و غرب اقتصاد خود را متحول کنیم؛ باید دشمن شناسی و بصیرت قوی داشته باشیم.

فرمانده هوا فضای سپاه یادآور شد: در صورتی توان موفقیت داریم که دشمن و روش‌های مقابله با آمریکا را به خوبی بشناسیم و در مقابل توطئه‌ها بایستیم.

وی گفت: علاوه بر اعتقادات قلبی که نسبت به رهبر معظم انقلاب داریم به تجربه نیز فهمیدیم که دشمن شناسی و راهبری ایشان بی‌نظیر و الهی است؛ پس باید با جان و دل از ایشان تبعیت کنیم؛ نباید دستمان را از دست ایشان خارج کنیم.

حاجی‌زاده یادآور شد: بصیرت افزایی، دشمن شناسی، کسب قدرت تجزیه و تحلیل مسائل روز و احاطه بر ترفندها و توطئه‌های دشمن در این دوره بسیار مهم است؛ از دیگر وظایف ما، حفظ یکپارچگی و وحدت و جلوگیری از هرگونه شکستگی در بین صفوف مهم مردم و مسئولان بسیار مهم است.

وی گفت: مطالبه اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی به عنوان تنها راه نجات کشور بسیار مهم است؛ انتظار کمک از سوی دشمن خطایی نابخشودنی است.

آینده را ملت ایران خواهند ساخت

فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یادآور شد: آینده را ملت ایران خواهند ساخت؛ عزم و اراده و خواست ملت ایران تعیین کننده است و نه تصمیمات کاخ سفید؛ ملت ایران نگران جنگ و سایه جنگ نباشد؛ امروزه به قدری قدرتمند هستیم که کسی جرأت حمله به ما را ندارد؛ آمریکا با سروصدا و ایجاد عملیات وسیع رسانه‌ای به دنبال خروج از برجام نیست بلکه استراتژی آن‌ها حفظ پوسته برجام و تهی کردن هسته آن است؛ اگر واکنش‌ها اثرگذار نباشد نه تنها به تعهدات وسیع باقی مانده عمل نخواهند کرد حتی اگر مسائل ناچیزی که به ما دادند را نیز پس خواهند گرفت.

وی گفت: در دوره مذاکرات برجام تقسیم وظایفی ایفا کردند؛ اسراییل نقش پلیس بد و آمریکا نقش پلیس خوب را داشت؛ در رویکرد جدید آمریکا قرار است که نقش پلیس بد و اروپا به رهبری فرانسه نقش پلیس خوب را ایفا کند.

کار ترامپ عملیات روانی است

وی افزود: در دوره جدید و شرایطی که در آن قرار داریم، آمریکا و ایادی او با سیاست مرعوب کردن پیش می‌روند؛ به همین خاطر است که ترامپ همیشه دم از سیاست‌هایی می‌زند که در آینده اعلام خواهد کرد؛ در واقع کار وی، عملیات روانی است؛ آن‌ها می‌خواهند وقت ملت و مسئولان ما تلف شده و مردم نسبت به نظام بدبین شوند.

سردار حاجی‌زاده یادآور شد: اگر در داخل به آن‌ها اجازه نفوذ ندهیم آن‌ها کاری از پیش نمی‌برند؛ دشمنان نمی‌خواستند که ما در بخش‌های مختلف به یک قدرت مبدل شویم؛ قطعاً اگر می‌توانستند در بیرون از مرزها جلوی ما را می‌گرفتند؛ اگر دور تا دور ما را حصار بکشند تولید موشک ما متوقف نمی‌شود زیرا بر صنعت داخلی متکی است؛ هیچ قدرتی قادر به متوقف کردن ما نیست؛ مدل اقتصاد مقاومتی در بخش نظامی ایجاد شد ولی اگر در بیرون از مرزها وابستگی داشتیم به مشکل بر می‌خوردیم.

وی گفت: اگر به وظیفه خود عمل نکنیم و وسایل مصرفی و صنعتی ما از کشورهای دیگر وارد شود روز به روز وابسته‌تر می‌شویم و بیکاری نیز روزافزون خواهد شد ولی در عرصه نظامی بومی‌سازی انجام شد.

سردار حاجی‌زاده یادآور شد: بزرگ‌ترین ثروت ملت ایران، جوانان بی‌شمار تحصیل‌کرده نخبه و با استعدادهای فراوان است؛ عرصه نظامی از گوشه‌ای از این دریا استفاده کرد و دیگران نیز باید چنین بهره‌ای را از این دریای خروشان ببرند.

سپاه پاسداران به دشمنان اعتماد ندارد

وی گفت: سپاه پاسداران به دشمنان اعتماد ندارد و قدرت خود را روز به روز افزایش خواهد داد و حصار بزرگ امنیتی را برای کشور ایجاد خواهد کرد؛ امروزه با این آورده و نعمت بزرگی که پس از اتفاقات سال‌های اخیر رخ داد و دست دشمنان در مقابل ملت رو شد باید بسیج ملی را ایجاد کرده و مشکلات را حل کنیم؛ این تجربه موفق در عرصه نظامی رخ داد.

وی اظهار کرد: بخش نظامی دارای فناوری‌های بسیار گسترده و پیچیده است؛ امروز سپاه آمادگی دارد در عرصه توسعه فناوری کشور به بخش‌های مختلف کمک کند؛ دانشجویان باید خود را دستیار ویژه رهبر معظم انقلاب بدانند و هر کاری که از دست‌شان برمی‌آید باید برای نظام و انقلاب انجام دهند.