شمسایی:بازی در مرحله مقدماتی کلاس تیم ملی فوتسال را پایین می آورد

وحید شمسایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره حضور تیم ملی فوتسال ایران در مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا و اینکه آیا برنامه AFC برای حضور تیم قهرمان در این مرحله مناسب است؟ گفت: به هر حال شاید AFC مسائلی را مدنظر قرار داده است. در اروپا هم تیم قهرمان در مرحله مقدماتی جام ملتها شرکت می کند و این چیز بدی نیست.

سرمربی تیم تاسیسات افزود: شاید درک این اتفاق برای ما یک مقدار سخت باشد. شرکت در این مرحله و بازی با تیم هایی مثل افغانستان و تاجیکستان کلاس کاری تیم ایران را پایین می آورد ولی در هر صورت قانونی است که کنفدراسیون آسیا گذاشته و باید به آن احترام بگذاریم.

وی در خصوص شرایط تیمش در تعطیلات نیم فصل تصریح کرد: بعد از اتمام بازی های هفته سیزدهم، ملی پوشان به تیم ملی رفتند و ما هم بعد از یک روز استراحت، کارمان را شروع کردیم. متاسفانه تیم ما کامل نیست. چند بازیکن مصدوم هستند. تمرین با پنج، شش بازیکن بازدهی لازم را ندارد چون نمی شود فشار زیادی به بازیکنان وارد کرد. در تمرین فوتسال باید حداقل ۱۰ بازیکن داشته باشید.

سرمربی - بازیکن تیم تاسیسات در بخش دیگری از صحبتهایش با اشاره به عملکرد خوب مهدی جاوید در این باشگاه و همچنین تیم ملی گفت: مهدی بازیکن بسیار ایده آل و موفقی است. او چند سال در هرم فوتسال ما بوده است. اوج مهدی جاوید از فینال دوره گذشته جام ملتهای آسیا در ازبکستان آغاز شد. مهدی از آنجا به چشم آمد و سپس در جام جهانی و در لیگ روند خوبش را کامل کرد.

شمسایی ادامه داد: به نظرم جاوید دیر به حق واقعی اش در فوتسال رسید. به چشم آمدن او از فینال جام ملتهای آسیا بود. او گلهای زیادی می زند و الان هم نقش کلیدی در تیم ملی و تاسیسات دارد.

وی یادآور شد: اگر تیممان «چشم نخورد» می‌گویم آنقدر رفاقت در تاسیسات وجود دارد که همه اول برای سربلندی تیم تلاش می کنند و سپس همه به مهدی کمک می کنند گلهای بیشتری بزند. او می تواند سردمدار نتیجه گیری باشد و استعداد فوق العاده ای دارد.

شمسایی در پایان گفت: معتقدم جاوید هنوز استعدادهای نهفته دیگری دارد. او الان بازیکن «تاپی» است ولی بازهم ۲۰ درصد دیگر جا دارد که توانایی هایش را نشان بدهد.