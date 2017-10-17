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۲۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۴:۴۶

ایوب آقاخانی «کفش‌های مسابقه» را به رادیو نمایش آورد

ایوب آقاخانی «کفش‌های مسابقه» را به رادیو نمایش آورد

نمایش رادیویی «کفش های مسابقه» به کارگردانی ایوب آقاخانی از رادیو نمایش پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت روز تربیت بدنی و ورزش نمایش رادیویی «کفش های مسابقه» به کارگردانی ایوب آقاخانی از رادیو نمایش پخش می شود.

این نمایش را مهناز یارمحمدی نوشته و ماجرای آن درباره علاقه مندی ۲ دختر جوان به ورزش دو است که در پی آن ... .

در نمایش رادیویی «کفش های مسابقه» رویا فلاحی، مینو جبارزاده، مهین نثری، مونا صفی و نوشین حسن زاده به ایفای نقش پرداخته‌اند.

این نمایش به تهیه کنندگی شهلا نیساری، افکتوری محمدرضا قبادی فر و صدابرداری علی حاجی نوروزی، چهارشنبه۲۶ مهر ماه،  ساعت ۶:۳۰ از رادیو نمایش پخش می‌شود.

کد مطلب 4116939
زهرا منصوری

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