به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت روز تربیت بدنی و ورزش نمایش رادیویی «کفش های مسابقه» به کارگردانی ایوب آقاخانی از رادیو نمایش پخش می شود.

این نمایش را مهناز یارمحمدی نوشته و ماجرای آن درباره علاقه مندی ۲ دختر جوان به ورزش دو است که در پی آن ... .

در نمایش رادیویی «کفش های مسابقه» رویا فلاحی، مینو جبارزاده، مهین نثری، مونا صفی و نوشین حسن زاده به ایفای نقش پرداخته‌اند.

این نمایش به تهیه کنندگی شهلا نیساری، افکتوری محمدرضا قبادی فر و صدابرداری علی حاجی نوروزی، چهارشنبه۲۶ مهر ماه، ساعت ۶:۳۰ از رادیو نمایش پخش می‌شود.