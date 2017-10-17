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۲۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۷:۲۶

کدخدایی دستـور جلســه شورای نگهبان را اعلام کرد

کدخدایی دستـور جلســه شورای نگهبان را اعلام کرد

سخنگوی شورای نگهبان دستـور جلســه فردا چهارشنبه شورای نگهبان را اعلام کرد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان دستـور جلســه فردا چهارشنبه شورای نگهبان را اعلام کرد. 

در جلسه شورای نگهبان چند دستور مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت: 

الف) مصوبات مجلس شورای اسلامی
 
۱_ طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر.

۲_ لایحه حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی کشور.  

۳_ لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق.  

۴_ لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان راجع به همکاری در زمینه پیشگیری، محدودسازی و کاهش پیامدهای شرایط اضطراری.  

ب) سیاست‌های کلی انتخابات 

  _ بررسی جزء ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات.  

 د) مصوبات هیأت وزیران 

_ اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران.  

هـ) نامه‌های دیوان عدالت اداری

۱_ نامةدیوان عدالت اداری، به‌شرح دادخواست تقدیمی مدعی خلاف شرع بودن؛ بند یک مصوبه ستاد تدبیر و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و سرمایه‌گذاری استان خراسان رضوی، از طرف آقای مرتضی سیاوش‌کیا.
  
۲_ نامةدیوان عدالت اداری، به‌شرح دادخواست تقدیمی مدعی خلاف شرع بودن؛ بخشنامه شماره مب/۱۵۲۱ - ۱۸/۴/۱۳۸۶ مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی، در خصوص نحوه محاسبه سود تسهیلات بانکی، از طرف جناب‌آقای مهدی احمدزاده.  

۳_ نامةدیوان عدالت اداری، به‌شرح دادخواست تقدیمی مدعی خلاف شرع بودن؛ تبصره ۱ و ۲ بند الف  و بند ب ماده  ۱۹ آیین‌نامه بدنه اتومبیل، از طرف آقای محمدابراهیم انتظاری‌تفتی.

کد مطلب 4117148
هادی رضایی

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