به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه یک، سریال ۱۰ قسمتی «هاتف» درباره شخصی به نام ابراهیم است که در روز عاشورا، در کربلا بر اثر حمله قلبی می‌میرد.

ریحانه دختر وی پیگیر آخرین گفته ناتمام پدر می‌شود و این پیگیری ریحانه را رو در روی خانواده و زندگی زناشویی‌اش قرار می‌دهد.

امشب ۲۶ مهر آخرین قسمت از این سریال روی آنتن شبکه یک می رود و بعد از آن پخش چهار اپیزود شش قسمتی (۲۴ قسمت) از مجموعه تلویزیونی «روزهای بهتر» به تهیه کنندگی احمد زالی از جمعه ۲۸ مهر آغاز می شود.

نخستین اپیزود، قصه «چادر گلدار» نام دارد که محسن یوسفی آن را کارگردانی کرده است و مینا جعفرزاده، رامین ناصر نصیر، علیرضا استادی، سوگل طهماسبی، محمد رسول صفری، افشین نخعی، سمیرا حسینی، شبنم معززی، خسرو احمدی، فرشید صمدی پور و مهتاج نجومی در آن ایفای نقش کرده اند.

«تنها در تهران»، «کهنه سرباز» و «شاهد» نام اپیزودهای بعدی مجموعه تلویزیونی «روزهای بهتر» است که به ترتیب توسط نوید میهن دوست، علیرضا محمودزاده و محمد کرمانشاهی کارگردانی شده است.

مجموعه «روزهای بهتر» کاری از گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما است که از شنبه تا جمعه هر شب ساعت ۲۲:۱۵ از این شبکه روی آنتن می رود.