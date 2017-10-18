امیر پروین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره خبر جایگزین شدن فیلم «انزوا» به جای «آینه بغل» برای اکران در گروه استقلال گفت: ظاهرا فیلم «آینه بغل» قرار است بعد از «انزوا» اکران شود.

وی در مورد حاشیه هایی که نسبت به اکران فیلم «آینه بغل» به وجود آمده است، بیان کرد: اکران فیلم «آینه بغل» در زمان حاضر چندان عجیب نیست و این خواسته خود سینماداران است.

پروین حسینی تاکید کرد: زمانی ما درباره فیلم های دولتی صحبت می کنیم که پول زیادی در سال هزینه ساختشان می شود و بیشتر از اکران به دنبال مانور هستند ولی «آینه بغل» برای مخاطب تولید شده است.

این تهیه کننده ادامه داد: من فکر می کنم فیلم هایی مثل «من سالوادور نیستم» و در ادامه «آینه بغل» مخاطبان سینما را 2 برابر می کنند و باعث می شوند که نشان دهیم بدون رانت، حمایت و پارتی بازی هم می توان در این عرصه کار اقتصادی انجام داد.

پروین حسینی یادآور شد: تفکر کسانی که به اکران «آینه بغل» اعتراض می کنند از نوعی بی اطلاعی ناشی می شود. ذهن اکثر این دوستان سینمایی و اقتصادی نیست و به طور مثال شخصی که فیلم دولتی می سازد و یا پیش از این شرکت تبلیغاتی داشته است از این معادلات خبری ندارد.

تهیه کننده «آینه بغل» اظهار کرد: مسلما فیلم ها باید جریان طبیعی خود را در اکران سپری کنند ما هم فیلمی ساختیم که مخاطب بتواند آن را به صورت خانوادگی در سینما ببیند و اگر حقیقتش را بخواهید ما اصلا قرار نبود «آینه بغل» را در این زمان اکران کنیم.

وی اضافه کرد: همه می دانند که بهترین زمان اکران، نوروز است ولی وقتی سینمادار آمار فروش خود را مقابل من می گذارد و می گوید که بدترین دوران خود را سپری کرده و ضرر داشته است ما هم برای احترام به مخاطب و «صلاحدید»ها در مجموع تصمیم گرفتیم که فیلم در این زمان اکران شود؛ یعنی از ما خواستند اکران کنیم و ما هم پذیرفتیم.

پروین حسینی تصریح کرد: یکی از مشکلات همکاران ما این است که فکر می کنند فیلم هایی مثل «آینه بغل» و «من سالوادور نیستم» روی فروش فیلم های آنها تاثیر منفی می گذارد. در زمان اکران «من سالوادور نیستم» نیز بعضی از همکاران تمام تلاش خود را انجام دادند تا این فیلم را از پرده پایین بکشند و اتفاقا این فیلم تنها فیلمی بود که با فروش روزی ۶۰۰ میلیون تومان درست بعد از ۱۰ هفته به اکرانش پایان داده شد.

تهیه کننده «من سالوادور نیستم» توضیح داد: اگر به آمارها در آن زمان دقت کنید، می بینید بعد از پایان اکران «من سالوادور نیستم» فروش کل فیلم های سینمایی ۳۰ درصد کاهش یافت. به نظر می آید که یک فیلم پرفروش به سایر فیلم ها نیز کمک می کند که دلایل مختلفی دارد یعنی مردم برای فیلم پرمخاطب به سینما کشیده می شوند و تبلیغات فیلم های دیگر را هم می بینند و سعی می کنند تجربه خوب خود را از یک فیلم تکرار کنند.

پروین حسینی در پایان با اشاره به گلایه ها از اکران «آینه بغل» تصریح کرد: من می دانم که بسیاری از کسانی که به اکران فیلم ما اعتراض دارند سالن های فیلم خودشان خالیست و اتفاقا با اکران «آینه بغل» فروش آنها هم بالاتر می رود حتی اگر فیلم هایی مثل «فروشنده» را هم بررسی کنید این قانون را می توانید در آنها هم پیدا کنید.