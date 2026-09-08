به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ «بهروز بازوند» صبح امروز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: مأموران انتظامی ایست و بازرسی «گشور» حین کنترل خودروهای عبوری در محور مواصلاتی این شهرستان با استان کرمانشاه، به یک دستگاه خودروی وانت پیکان مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از خودرو، مقادیری لوازم‌خانگی شامل ۳۵ دستگاه جاروی برقی فاقد مجوز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی دلفان با اشاره به اینکه دراین‌رابطه یک نفر دستگیر و به مراجع ذی‌صلاح معرفی شده است، گفت: کارشناسان ارزش لوازم‌خانگی کشف‌شده را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

سرهنگ بازوند با تأکید بر استمرار طرح‌های مقابله با حمل و جابه‌جایی کالاهای فاقد مجوز، از شهروندان خواست هرگونه فعالیت مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.