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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۱۹

توقیف محموله ۱۰ میلیاردی لوازم‌خانگی فاقد مجوز در دلفان

توقیف محموله ۱۰ میلیاردی لوازم‌خانگی فاقد مجوز در دلفان

نورآباد - فرمانده انتظامی دلفان از توقیف محموله ۱۰ میلیاردی لوازم‌خانگی فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ «بهروز بازوند» صبح امروز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: مأموران انتظامی ایست و بازرسی «گشور» حین کنترل خودروهای عبوری در محور مواصلاتی این شهرستان با استان کرمانشاه، به یک دستگاه خودروی وانت پیکان مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از خودرو، مقادیری لوازم‌خانگی شامل ۳۵ دستگاه جاروی برقی فاقد مجوز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی دلفان با اشاره به اینکه دراین‌رابطه یک نفر دستگیر و به مراجع ذی‌صلاح معرفی شده است، گفت: کارشناسان ارزش لوازم‌خانگی کشف‌شده را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

سرهنگ بازوند با تأکید بر استمرار طرح‌های مقابله با حمل و جابه‌جایی کالاهای فاقد مجوز، از شهروندان خواست هرگونه فعالیت مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6941012

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