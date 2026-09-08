قتل پسر توسط پدر در چگنی؛ متهم دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شاپور گراوند صبح امروز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل در روستای «شرف بستانرود» شهرستان چگنی، مأموران پاسگاه انتظامی «چنار» و پلیس آگاهی بلافاصله در محل حاضر شدند.

وی افزود: مأموران پس از حضور در صحنه و انجام بررسی‌های اولیه دریافتند که پدر و پسر به دلیل اختلافات خانوادگی با یکدیگر درگیر شده‌اند که در جریان این درگیری، پدر با استفاده از سلاح کلاش اقدام به تیراندازی به سمت پسر خود کرده و وی از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار داده است.

فرمانده انتظامی چگنی، ادامه داد: مأموران پلیس با انجام اقدامات تخصصی، اطلاعاتی و پس از هماهنگی قضائی، در یک عملیات، وی را در دستگیر کردند.

سرهنگ گراوند تصریح کرد: در جریان این عملیات، یک قبضه سلاح کلاش، یک‌تیغه خشاب و دو تیر جنگی از متهم کشف و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.