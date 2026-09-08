آیین تکریم و معارفه رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مرودشت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تکریم و معارفه رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مرودشت صبح سه شنبه با حضور حجتالاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس، امامجمعه، و جمعی از مسئولان محلی این شهرستان برگزار شد.
حجتالاسلام ولدان در این مراسم ضمن تبیین اهمیت جایگاه تبلیغ در نظام اسلامی و راهبردهای نوین سازمان تبلیغات اسلامی، به ایراد سخنرانی پرداخت و بر لزوم همافزایی نهادهای فرهنگی جهت تحقق اهداف عالیه تبلیغی تأکید کرد.
در این نشست، ضمن قدردانی از تلاشها و خدمات ارزشمند حجتالاسلام والمسلمین محمد رسول زارع، رئیس پیشین این اداره، حکم انتصاب حجتالاسلام والمسلمین سید ابراهیم بهشتیزاده به عنوان رئیس جدید اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مرودشت به وی اعطا شد.
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