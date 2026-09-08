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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۱۴

انگلیس شهرک‌های اسرائیلی کرانه باختری را تحریم می‌کند

انگلیس شهرک‌های اسرائیلی کرانه باختری را تحریم می‌کند

انگلیس ممنوعیت واردات کالاهای شهرک‌های صهیونیستی در کرانه باختری را اعلام می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، انگلیس روز سه‌شنبه ممنوعیت تجارت کالاهای تولیدشده در شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی را اعلام خواهد کرد؛ اقدامی که دولت این کشور آن را بخشی از تلاش‌ها برای حمایت از راه‌حل دو دولتی می‌داند.

اد میلیبند، وزیر خارجه انگلیس هفته گذشته گفته بود در حال بررسی تغییر سیاست لندن در قبال اسرائیل است. او قرار است امروز در مجلس عوام درباره اسرائیل و محدودیت‌های تجاری سخنرانی کند.

پت مک‌فادن، وزیر بازنشستگی انگلیس درباره جزئیات نحوه اجرای این ممنوعیت توضیحی نداد اما گفت افزایش فعالیت‌های شهرک‌سازی در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، خطر برای راه‌حل دو دولتی را افزایش داده است.

اندی برنهام، نخست‌وزیر جدید انگلیس نیز روز دوشنبه در گفت‌وگو با دونالد ترامپ بر اهمیت راه‌حل دو دولتی تأکید کرد.

مقامات انگلیس و بیشتر دولت‌ها و نهادهای سازمان ملل، شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری را بر اساس حقوق بین‌الملل غیرقانونی و این منطقه را تحت اشغال نظامی اسرائیل می‌دانند.

انگلیس تحریم شهرک‌های اسرائیلی را اقدامی عمدتاً نمادین می‌داند

بلومبرگ گزارش داده است که انگلیس به‌طور خصوصی به آمریکا اطمینان داده تحریم‌های برنامه‌ریزی‌شده علیه شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی، عمدتاً جنبه نمادین خواهند داشت و تأثیر قابل‌توجهی بر روابط تجاری یا امنیتی گسترده‌تر لندن با اسرائیل نخواهند گذاشت.

این اطمینان‌بخشی با هدف جلوگیری از واکنش منفی دولت دونالد ترامپ انجام شده است؛ در حالی که دولت اندی برنهام، نخست‌وزیر انگلیس آماده اعلام این اقدامات است.

به نوشته بلومبرگ، لندن می‌خواهد همزمان با اعمال فشار بر شهرک‌سازی اسرائیل، از آسیب دیدن روابط راهبردی خود با اسرائیل و آمریکا جلوگیری کند.

کد مطلب 6941048

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    نظرات

    • محمد رضا حشمت خواه IR ۱۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
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