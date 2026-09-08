فارس رتبه سوم تولید گندم کشور را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، احد بهجت حقیقی با اشاره به پایان موفقیت‌آمیز عملیات برداشت گندم در سراسر استان گفت: برداشت این محصول راهبردی از نیمه دوم فروردین‌ماه در شهرستان‌های جنوبی فارس آغاز شد و دهم شهریورماه در شهرستان اقلید به پایان رسید.

وی افزود: در فصل برداشت امسال، مجموع تولید گندم استان به یک میلیون و ۲۰۴ هزار و ۶۳۵ تن رسید که بر اساس آمارهای ثبت‌شده، فارس را در جایگاه سوم تولید گندم کشور قرار داده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس با اشاره به روند خرید تضمینی گندم گفت: تحویل گندم مازاد کشاورزان در ۱۳۶ مرکز خرید مستقر در ۳۷ شهرستان استان انجام شد و در مجموع ۷۴۰ هزار و ۷۳۳ تن گندم از کشاورزان خریداری شد.

بهجت حقیقی ادامه داد: میزان خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری نسبت به سال گذشته ۱۲۵ درصد افزایش داشته است که بیانگر رشد قابل توجه تولید و تحویل محصول توسط گندم‌کاران استان است.

وی درباره پرداخت مطالبات گندم‌کاران نیز گفت: مجموع مطالبات کشاورزان بابت گندم خریداری‌شده ۳۶.۴۱ همت بوده که تاکنون ۲۲ همت، معادل ۶۰.۴ درصد، به حساب بهره‌برداران واریز شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس افزود: پیگیری‌های لازم برای پرداخت باقی‌مانده مطالبات گندم‌کاران در حال انجام است و تلاش می‌شود این مبالغ تا پایان شهریورماه تسویه شود تا دغدغه تولیدکنندگان در این زمینه کاهش یابد.

بهجت حقیقی همچنین با اشاره به جایگاه فارس در تولید بذر کشور بیان کرد: استان فارس با کسب رتبه نخست تولید بذر و رتبه سوم خرید تضمینی گندم کشور، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند.

وی این موفقیت را حاصل همکاری و تعامل کشاورزان با کارشناسان بخش کشاورزی و استفاده از دانش و فناوری‌های نوین در عرصه تولید دانست و گفت: استمرار این روند می‌تواند به افزایش بهره‌وری و پایداری تولید محصولات راهبردی و تقویت امنیت غذایی کشور کمک کند.