اصغر یوسفی نژاد کارگردان فیلم سینمایی «او» در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جدیدترین فعالیت های خود در حوزه سینما گفت: به تازگی نگارش نسخه اولیه فیملنامه ای را با نام «عروس خوانده» یا «اؤگئی گلین» به پایان رسانده ام که البته این نسخه هنوز خام است و تصور می کنم نیازمند بازنویسی چندین باره باشد. اما شاکله کلی ساخت این داستان قطعی شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر روند بازنویسی این فیلمنامه کند شده است چرا که برنامه های مختلفی برای اکران «اِو» داشتیم و در کنار آن حضورهای جهانی این فیلم سینمایی از چهارشنبه سوم آبان ماه آغاز می شود و من به همراه بازیگر نقش اول فیلم به توکیو سفر می کنیم.

این کارگردان توضیح داد: همچنین این فیلم همزمان در جشنواره ای در استرالیا نیز حضور دارد. برنامه های حضور «او» در جشنواره های خارجی تا آذر ماه ادامه خواهد داشت.

یوسفی نژاد گفت: مساله دیگری که این روزها سبب شده است تا زمان کمتری را برای بازنویسی «عروس خوانده» یا «اؤگئی گلین» داشته باشم، حضور در میان داوران جایزه کتاب سال سینما است. خوشبختانه امسال نزدیک به ۱۰۰ عنوان کتاب به دبیرخانه ارسال شده است که این مساله بسیار قابل توجهی است.

وی یادآور شد: در تلاش هستم تا بهمن ماه در کنار داوری جایزه کتاب سال سینمای ایران، تکلیف فیلمنامه مورد نظر را نیز مشخص کنم. «عروس خوانده» یا «اؤگئی گلین» به لحاظ تولید بسیار به «او» نزدیک است و پروداکشن و محل فیلمبرداری این اثر بسیار شبیه این فیلم خواهد بود البته به لحاظ قصه و مضمون در حال و هوای دیگری سیر می کند و موضوع دیگری را پیش می کشیم.

یوسفی نژاد در پایان گفت: با توجه به برنامه ریزی که انجام داده ام، امیدوارم «عروس خوانده» یا «اؤگئی گلین» در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در سال ۹۷ حضور داشته باشد البته علاقه من به حضور در این جشنواره تنها ۵۰ درصد ماجرا است و ۵۰ درصد باقی مربوط به کمیته های انتخاب فیلم است.