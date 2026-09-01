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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۴۴

نادر محمدی باز هم پرتاب اوت آکروباتیک پاس گل داد + فیلم

نادر محمدی باز هم پرتاب اوت آکروباتیک پاس گل داد + فیلم

مدافع ایرانی تیم فوتبال اسپارتاک کوستروما روسیه برای دومین بار در فصل جاری با پرتاب اوت آکروباتیک، زمینه‌ساز گل تیمش شد و برای هم‌تیمی خود پاس گل فراهم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نادر محمدی مدافع ایرانی تیم فوتبال اسپارتاک کوستروما برای دومین بار در فصل جاری، پس از پرتاب اوت به شیوه‌ای آکروباتیک موفق به ارسال پاس گل شد.

در دیدار هفته نهم لیگ دسته اول روسیه، اسپارتاک کوستروما با نتیجه یک بر صفر مقابل روتور ولگوگراد به پیروزی رسید. تنها گل این مسابقه در دقیقه ۷۹ توسط نیکلای تاراسوف به ثمر رسید؛ گلی که پس از پرتاب اوت نادر محمدی و اجرای حرکت آکروباتیک او به ثمر رسید.

محمدی در این دیدار نیز مانند مسابقه پیشین، هنگام پرتاب اوت با انجام پشتک و در حالی که توپ را در دست داشت، آن را وارد زمین کرد تا در ادامه توپ به تاراسوف برسد و این مدافع گل پیروزی‌بخش اسپارتاک را به ثمر برساند.

این دومین پاس گل محمدی با چنین شیوه‌ای در فصل جاری است. او پیش از این و در تاریخ ۹ اوت نیز در دیدار خارج از خانه مقابل اسکا-خاباروفسک، پس از پرتاب اوت آکروباتیک، زمینه‌ساز گل سرگئی بوگریِف شده بود. اسپارتاک در آن مسابقه با نتیجه ۳ بر یک به پیروزی رسید.

اسپارتاک کوستروما با این پیروزی ۱۵ امتیازی شد و با یک بازی کمتر نسبت به برخی رقبا در رتبه ششم جدول لیگ دسته اول روسیه قرار گرفت. روتور نیز با ۱۰ امتیاز از ۹ بازی، در جایگاه دهم جدول قرار دارد.

کد مطلب 6933787

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