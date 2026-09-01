به گزارش خبرنگار مهر، تیوی بیفوما را می‌توان یکی از عجیب‌ترین داستان‌های پرسپولیس در هفته‌های ابتدایی فصل جاری دانست؛ بازیکنی که چند ماه قبل جایی در برنامه‌های مهدی تارتار نداشت اما حالا به یکی از مهره‌های تأثیرگذار سرخ‌پوشان تبدیل شده و احتمال حضورش در دربی ۱۰۷ پایتخت نیز وجود دارد.

بیفوما در ابتدای فصل شرایطی نداشت که بتواند نظر کادر فنی را جلب کند. افزایش وزن و دور شدن از شرایط مطلوب بدنی، در کنار حاشیه‌هایی که پیرامون زندگی شخصی این بازیکن مطرح بود، باعث شد تارتار در مقطعی قید ادامه همکاری با او را بزند و نام مهاجم کنگویی‌الاصل در فهرست خروج قرار بگیرد.

با این حال، بیفوما حاضر نشد به سادگی از پرسپولیس جدا شود. او با اصرار خودش در اردوی پیش‌فصل سرخ‌پوشان در ترکیه حاضر شد تا شاید بتواند نظر کادر فنی را تغییر دهد. اتفاقی که در ادامه رخ داد، فراتر از انتظارات اولیه بود.

این بازیکن در مدت حضورش در اردوی ترکیه تلاش کرد شرایط بدنی خود را بهبود ببخشد و از نظر فنی نیز نشان دهد همچنان می‌تواند برای پرسپولیس مهره‌ای قابل اتکا باشد. تغییرات ایجادشده در شرایط او، در نهایت باعث شد نگاه کادر فنی نیز نسبت به این بازیکن تغییر کند و بیفوما فرصت بازگشت به جمع نفرات اصلی را پیدا کند اما بازگشت بیفوما فقط به مسائل فنی و بدنی محدود نشد.

این بازیکن برای ادامه حضورش در پرسپولیس به مسئولان باشگاه قول‌هایی از جمله اینکه در سبک زندگی شخصی اش تغییر دهد واجازه ندهد مسائل خارج از فوتبال بار دیگر روی عملکرد حرفه‌ای او تأثیر بگذارد به سرخ ها داد.

بیفوما در گفتگو با مسئولان باشگاه تأکید کرده بود که نمی‌خواهد اشتباهات گذشته تکرار شود و برای خودش اجازه هیچ‌گونه خطای فردی که بتواند شرایطش در تیم را تحت تأثیر قرار دهد، قائل نیست. همین رویکرد نیز در هفته‌های ابتدایی فصل به یکی از دلایل بازگشت اعتماد کادر فنی به او تبدیل شد.

با این حال، مدیران پرسپولیس برای اینکه داستان بیفوما بار دیگر به نقطه اول بازنگردد، تصمیم دیگری نیز گرفتند. مسئولان باشگاه از مدت‌ها قبل شرایط بازیکنان خارجی تیم را با حساسیت بیشتری دنبال می‌کنند و در مورد بیفوما و دنیل گرا این نظارت جدی‌تر است.

بر همین اساس، فردی که در مجموعه باشگاه حضور دارد و در ظاهر یکی از نیروهای عادی مجموعه و مشغول انجام امور روزمره است، رفت‌وآمدها و شرایط این بازیکنان را زیر نظر دارد. این فرد بدون آنکه نقش رسمی و مشخصی در ارتباط با بازیکنان داشته باشد، شرایط زندگی روزمره آنها را رصد می‌کند تا در صورت مشاهده نشانه‌ای از بازگشت حاشیه‌ها، موضوع در اختیار مدیران باشگاه قرار بگیرد.

بیفوما که در ابتدای تابستان حتی در فهرست خروج قرار داشت، حالا این شانس را دارد که در یکی از مهم‌ترین مسابقات فصل پرسپولیس مقابل استقلال به میدان برود؛ اتفاقی که شاید چند ماه قبل کمتر کسی آن را پیش‌بینی می‌کرد.

دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس ساعت ۱۹:۳۰ روز چهارشنبه ۱۱ شهریورماه در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار می شود.