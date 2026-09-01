به گزارش خبرگزاری مهر، دادخدا سالاری، در جریان بازدید میدانی از ۲ واحد تولیدی و دانشبنیان در شهرک صنعتی شماره یک کرمان، اظهار کرد: حمایت از تولید نباید در حد بازدید و شناسایی مشکلات باقی بماند، بلکه باید از مرحله شناسایی تا رفع عملیاتی موانع و حصول نتیجه برای تولیدکننده ادامه پیدا کند.
وی افزود: سازمان بازرسی در چارچوب وظایف قانونی و رویکرد حمایتی خود، مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی را بررسی و موارد قابل حل در استان را پیگیری میکند و موضوعاتی که نیازمند تصمیمگیری در سطح ملی باشد نیز از مسیرهای قانونی تا حصول نتیجه دنبال خواهد کرد.
جوانان ایرانی؛ سازندگان فناوریهایی که روزی وارد میشد
بازرس کل قضایی استان کرمان در حاشیه بازدید از شرکت دانشبنیان فنآوران هوش آروین ماهان، با اشاره به توانمندی متخصصان این مجموعه گفت: این شرکت با بهرهگیری از ظرفیت جوانان و مهندسان ایرانی موفق شده است تجهیزات الکترونیکی پیشرفته مرتبط با ایمنی خودرو از جمله سامانه ترمز اضطراری، رانندگی بین خطوط و حسگرهای جلوگیری از برخورد با موانع جلو و عقب خودرو را طراحی و تولید کند.
سالاری، ادامه داد: بخشی از این تجهیزات در گذشته از خارج کشور وارد میشد، اما امروز به همت جوانان بااستعداد ایرانی، نمونههای داخلی آن برای نخستین بار در کشور و استان کرمان تولید و وارد مرحله بهرهبرداری شده است.
وی با بیان اینکه توانمندی این مجموعه تنها به تولید داخلی محدود نشده است، افزود: مهندسان این شرکت موفق به دریافت گواهینامههای معتبر اروپایی در این حوزه شدهاند و تجهیزات تولیدشده نیز روی چند مدل خودرو خارجی مورد آزمایش و ارزیابی قرار گرفته و مجوزهای لازم بینالمللی را دریافت کرده است.
واردات کالای مشابه داخلی؛ مانعی بر سر راه تولید و اشتغال
بازرس کل قضایی استان کرمان با تأکید بر ضرورت مدیریت واردات تصریح کرد: زمانی که محصولی با کیفیت و استانداردهای لازم در داخل کشور تولید میشود، واردات نمونه مشابه خارجی نباید به عاملی برای تضعیف تولیدکننده ایرانی تبدیل شود.
وی، گفت: در برخی موارد، واردات غیرضروری و منافع ناشی از آن موجب شده است ظرفیت واحدهای داخلی بهطور کامل مورد استفاده قرار نگیرد؛ در حالی که مدیریت صحیح واردات، حمایت از ساخت داخل و هدایت تقاضا به سمت تولیدکنندگان ایرانی میتواند به افزایش تولید، توسعه فناوری و ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر منجر شود.
سالاری، افزود: سازمان بازرسی در چارچوب وظایف قانونی خود، موضوعاتی را که موجب کاهش ظرفیت تولید یا ایجاد مانع در مسیر فعالیت واحدهای اقتصادی میشود، بررسی و گلوگاههای اداری و ترک فعلهای احتمالی را پیگیری خواهد کرد.
مهندسی معکوس؛ روایت دیگری از توان متخصصان ایرانی
وی در ادامه بازدید از شرکت دنده کار کرمان ، واحد صنعتی تولیدکننده ماشینآلات صنعتی و صنایع سیم و کابل و ارههای فولادبر، اظهار کرد: این مجموعه نیز با بهرهگیری از ظرفیت نخبگان و متخصصان داخلی و استفاده از دانش مهندسی معکوس، توانسته است با وجود شرایط تحریمی، اقدامات نو و بدیعی را در زمینه ساخت ماشینآلات صنعتی انجام دهد.
بازرس کل قضایی استان کرمان ادامه داد: تولید این ماشینآلات در داخل کشور نشاندهنده ظرفیت بالای نیروهای متخصص ایرانی برای طراحی، ساخت و بومیسازی تجهیزات مورد نیاز صنایع است و میتواند بخشی از نیاز کشور به واردات ماشینآلات خارجی را کاهش دهد.
سالاری با اشاره به اشتغال قریب به یکصد نیروی ماهر و متخصص در این واحد تولیدی گفت: امیدواریم با رفع موانع پیش روی این مجموعه، زمینه افزایش ظرفیت تولید و اشتغال نیروهای بیشتری فراهم شود.
حمایت از ساخت داخل، مسیر تکمیل زنجیره ارزش
بازرس کل قضایی استان کرمان همچنین بر ضرورت فاصله گرفتن از خامفروشی و حرکت به سمت تکمیل زنجیره تولید تأکید کرد و گفت: مقابله با خامفروشی صرفاً با توصیه و شعار محقق نمیشود، بلکه باید همه اجزای حاکمیت برای ایجاد زنجیره کامل تولید، افزایش ارزش افزوده و حمایت از سازندگان داخلی پای کار باشند.
وی افزود: استان کرمان از ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه صنعت برخوردار است و اگر این ظرفیتها با حمایت از تولیدکنندگان داخلی، استفاده از توان جوانان و متخصصان و مدیریت صحیح واردات همراه شود، میتوان شاهد افزایش تولید، اشتغال و ارزش افزوده در استان بود.
حمایت از تولید باید به نتیجه ملموس منجر شود
سالاری، با اشاره به تعدد دستگاههای اثرگذار بر فرآیند تولید، از دستگاههای خدماترسان در حوزه آب، برق و گاز تا نظام بانکی و دستگاههای سیاستگذار، گفت: تولیدکنندگان برای عبور از موانع نیازمند حمایت منسجم و هماهنگ حاکمیتی هستند و باید این موضوع در سیاستگذاری و اجرا مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: فلسفه حضور سازمان بازرسی در واحدهای تولیدی صرفاً مشاهده مشکلات نیست، بلکه باید برای هر مانع، راهکار عملی پیدا و موضوع تا رسیدن به نتیجه پیگیری شود.
بازرس کل قضایی استان کرمان خاطرنشان کرد: حمایت از تولید زمانی معنا پیدا میکند که نتیجه آن در افزایش ظرفیت تولید، حفظ و ایجاد اشتغال، تکمیل زنجیره ارزش، استفاده از توان متخصصان داخلی و کاهش وابستگی به واردات کالاهای دارای مشابه داخلی نمایان شود.
سالاری، گفت: بازدید از شرکت دانشبنیان فنآوران هوش آروین ماهان، تولیدکننده تجهیزات الکترونیکی کنترل و ایمنی خودرو، وشرکت دنده کار کرمان واحد تولیدکننده ماشینآلات صنعتی و صنایع سیم و کابل و ارههای فولادبر، در چارچوب رویکرد عملیاتی سازمان بازرسی برای حمایت از سرمایهگذاری و تولید، شناسایی گلوگاهها، پیشگیری از ایجاد موانع جدید و پیگیری رفع مشکلات واحدهای اقتصادی انجام شد.
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