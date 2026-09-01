به گزارش خبرنگار مهر، الناز دارابیان از زنان مدال آور پارادوومیدانی ایران است که بعد از حضور در دو دوره بازی های پاراآسیایی (۲۰۱۸ جاکارتا و ۲۰۲۲ هانگژو) مهیای سومین حضور در این بازی ها می شود آنهم با شرایطی جدید؛ دارابیان تا دوره پیشین بازی های پاراآسیایی در کلاس F۵۳ فعالیت داشت و در همین کلاس موفق به کسب طلای جاکارتا و هانگژو و حتی نایب قهرمانی در مسابقات بین المللی مراکش شد.

بعد از بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۲ اما او مجبور به تغییر کلاس بندی شد. بدین ترتیب بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۶ اولین دوره این بازی ها است که الناز دارابیان با کلاس جدید F۵۴ در آن شرکت خواهد داشت، ضمن اینکه او قصد دارد در این دوره بازی ها برای نخستین بار همزمان در دو ماده پرتاب دیسک و پرتاب وزنه شرکت کند.

الناز دارابیان در بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۶ برای نخستین بار در کلاس F۵۴ شرکت می کند

او در دو ماده پرتاب دیسک و وزنه با حریفانش رقابت خواهد داشت

داربیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به آنچه منجر به تغییر کلاس بندی اش شد، از سختی های مسیر طی شده در کلاس جدیدش گفت و اینکه تلاش دارد در این کلاس هم مدال بگیرد و بازهم با چادر روی سکوی قهرمانی بایستد.

الناز دارابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه برای بازی های پاراآسیایی ناگویا مسیر آماده سازی به مراتب سخت تری نسبت به قبل طی کرده است، گفت: بعد از دوره پیشین بازی های پاراآسیایی مجبور به تغییر کلاس شدم و همین موضوع کارم را سخت تر کرد چون باید برای ناگویا کسب سهمیه می کردم و به گونه ای تمرین می کردم که بازهم مدالی خوشرنگ بگیرم درحالیکه کلاسم تغییر کرده و شرایط برایم سخت تر شده است.

وی با اشاره به دلیل تغییر کلاس بندی اش گفت: بعد از قهرمانی پرتاب دیسک بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۲، مدال طلایم را به کودکان غزه تقدیم کردم ضمن اینکه برای دریافت مدال با چادر روی سکوی قهرمانی رفتم. کمتر از ۲۴ ساعت بعد از آن، طی مکاتبه ای رسمی اعلام شد که باید در کلاس بندی مجدد شرکت کنم و اینگونه کلاسم از F۵۳ به F۵۴ تغییر کرد. در واقع من بایکوت سیاسی شدم.

این ملی پوش پارادوومیدانی زنان یادآور شد: بعد از گرفتن کلاس جدید، در مسابقات فزاع شرکت کردم و توانستم در پرتاب وزنه مدال برنز بگیرم. پرتاب وزنه ماده تخصصی من نیست. در آن رقابت ها (فزاع) اولین بار بود که وزنه به دست می گرفتم. در هر صورت بازی های پاراآسیایی اولین دوره این بازی ها است که با کلاس F۵۴ در آن شرکت می کنم و می دانم کار بسیار سختی دارم.

دارابیان تاکید کرد: در این کلاس رقبایی به مراتب قویتر از خودم دارم. ورزشکاران کلاس F۵۴ دو دست کامل دارند اما من یک دست آنهم با ۴ انگشت دارم، با این شرایط باید رقابتی برابر داشته باشم. این موضوع اما مانع عقب نشینی من نشد. حتی تصمیم گرفتم در دو ماده پرتاب دیسک که ماده تخصصی ام است و پرتاب وزنه شرکت کنم و اینگونه برای مسابقات جهانی ۲۰۲۴ تاشکند هم آماده شوم.

دارابیان در بازی های پاراآسیایی هانگژو مدال طلای پرتاب دیسک را کسب کرد و با چادر روی سکوی قهرمانی رفت

پارادوومیدانی کار ملی پوش زنان ایران در بخشی از صحبت هایش گفت: وقتی کلاسم تغییر کرد، خیلی ها تصور می کردند که الناز دارابیان تمام شده است چون واقعا رقابت در کلاس جدید خیلی سخت تر است. چالش ها و شرایط جنگی کشور هم سختی کار را برایم بیشتر کرد. با این حال و البته با تلاش بسیار توانستم ۹ تیر امسال ورودیه بازی های پاراآسیایی را بگیرم. از همان روز تمرکزم روی مدال آوری دوباره گذاشتم.

وی ادامه داد: بعد از کلاس بندی جدید مسیر سختی را طی کردم، در کل دو سال گذشته برایم سخت گذشت، من یک ورزشکار همیشه طلایی بودم که درکلاس جدید باید برای اثبات توانمندی هایم می جنگیدم. با همه اینها مسیری که طی کردم برایم امید و لذت همراه بود، اینگونه هم به خودم و هم به دیگران ثابت کردم که الناز دارابیان هنوز تمام نشده است. تلاش این است به گونه ای برای بازی های پاراآسیایی آماده شوم که بازهم مدال آور شوم. هدفم کسب خوش رنگ ترین مدال است و می خواهم در صورت کسب مدال، بازهم با چادر روی سکوی قهرمانی بروم.

دارابیان با بیان اینکه به عنوان یک سرباز وطن در بازی های پاراآسیایی شرکت می کنم، گفت: این دوره بازی های پاراآسیایی به خاطر تاثیر مسائل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی از اهمیت به مراتب بیشتری برای مان برخوردار است. همین هم انگیزه مضاعفی به من داده تا برای خوش رنگ ترین مدال به ناگویا بروم. می دانم در کلاس جدید کارم سخت تر از همیشه است اما ناامید نیستم.