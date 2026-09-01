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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۴۵

قول پاداش رئیس فدراسیون به قهرمانان جهان والیبال

قول پاداش رئیس فدراسیون به قهرمانان جهان والیبال

رئیس فدراسیون والیبال گفت: تیم‌های ملی والیبال بهترین پاداش ممکن را به مردم ایران دادند و به عنوان متولی منطقی است که امسال هم در یک مراسم ویژه از همه بازیکنان و تیم‌ها قدردانی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال زیر ۱۷ سال پسر ایران شنبه شب هفتم شهریور با شکست فرانسه به هفتمین برد متوالی خود در قهرمانی جهان ۲۰۲۶ دست یافت و در قلب خلیج فارس برای نخستین بار قهرمان جهان شد.

میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال درباره پرداخت پاداش به این تیم گفت: در مورد پاداش به نظرم کار آنقدر بزرگ است که هر چقدر هم بخواهیم در حد شان بازیکنان پاداش پرداخت کنیم، قطعاً امکان پذیر نیست. اما اینکه به عنوان یک متولی منطقی است که باید پاداش را در نظر بگیریم و در حد توان فدراسیون این کار را انجام دهیم. در سال گذشته هم برای همه رده‌های سنی دختران و پسران اقدام کردیم. قطعاً امسال هم در یک مراسم ویژه از همه بازیکنان و تیم‌ها قدردانی می شود چون آنها بهترین پاداشی که می توانستند را به مردم ایران هدیه کردند، منطقی است که فدراسیون هم جبران کند.

تقوی درباره ادامه همکاری روبرتو پیاتزا با تیم ملی بزرگسالان هم گفت: باید جلسه مشترکی پس از مسابقات پیش رو داشته باشیم. نگاه فدراسیون دو ساله بوده و ادامه همکاری منوط به بازگشت و گزارش فنی سرمربی است. نگاه من استفاده کوتاه مدت از تجربه مربیان نیست و معتقدم برای جاری و ساری شدن یک تفکر در یک تیم، به چند سال کار نیاز است.

کد مطلب 6933763
سیده فرزانه شریفی

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    نظرات

    • سعید IR ۰۹:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      4 0
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      سلام بنظرم حق این بچه‌ها در گام اول معافیت از خدمت سربازی هست
    • یونس IR ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      2 0
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      پاداش کل تیم اندازه نصف پاداش یه فوتبالیست نمیشه

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