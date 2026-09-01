قول پاداش رئیس فدراسیون به قهرمانان جهان والیبال

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال زیر ۱۷ سال پسر ایران شنبه شب هفتم شهریور با شکست فرانسه به هفتمین برد متوالی خود در قهرمانی جهان ۲۰۲۶ دست یافت و در قلب خلیج فارس برای نخستین بار قهرمان جهان شد.

میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال درباره پرداخت پاداش به این تیم گفت: در مورد پاداش به نظرم کار آنقدر بزرگ است که هر چقدر هم بخواهیم در حد شان بازیکنان پاداش پرداخت کنیم، قطعاً امکان پذیر نیست. اما اینکه به عنوان یک متولی منطقی است که باید پاداش را در نظر بگیریم و در حد توان فدراسیون این کار را انجام دهیم. در سال گذشته هم برای همه رده‌های سنی دختران و پسران اقدام کردیم. قطعاً امسال هم در یک مراسم ویژه از همه بازیکنان و تیم‌ها قدردانی می شود چون آنها بهترین پاداشی که می توانستند را به مردم ایران هدیه کردند، منطقی است که فدراسیون هم جبران کند.

تقوی درباره ادامه همکاری روبرتو پیاتزا با تیم ملی بزرگسالان هم گفت: باید جلسه مشترکی پس از مسابقات پیش رو داشته باشیم. نگاه فدراسیون دو ساله بوده و ادامه همکاری منوط به بازگشت و گزارش فنی سرمربی است. نگاه من استفاده کوتاه مدت از تجربه مربیان نیست و معتقدم برای جاری و ساری شدن یک تفکر در یک تیم، به چند سال کار نیاز است.