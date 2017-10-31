به گزارش خبرنگار مهر، قصهها و افسانهها هم سفر میکنند و از سرزمینی به سرزمین دیگر میروند و همواره جذابیتهای خاص خود را دارند چراکه قصهها و افسانه به مکان و زمان خاصی تعلق ندارند و مردم از شنیدن آن لذت میبرند. از سوی دیگر قصهها نشان دهنده آداب و رسوم و فرهنگ و غمها و شادیهای یک قوم یا یک ملت اند.
انتشارات ذکر به گردآوری «داستانها و افسانههای ملل» پرداخته که بخشی از این داستانها به مردم پاکستان تعلق دارد. در پشت جلد «داستانها و افسانههای مردم پاکستان» آمده: «در ادبیات مردم، قصههای مردمی- قومیجایگاه خاصی دارند. تاریخ روایت این قصهها به دوران کتاب مقدس «ودا» میرسد.
داستانهای مردمینه وابسته تاریخ هستند و نه دارای پیش زمینه مشخص و معلوم. نشانههای مبهم نژاد انسان اولیه، بقایای ارزشها و آداب اجتماعی اولیه، اعتقاد به قدرتهای شگفتانگیز آن زمان در آن داستانها به گونه ای پنهان و مبهم انعکاس دارند.
شخصیتهایی که در مجموعه «داستانها و افسانههای مردم پاکستان» آمده، خیال انگیز و رانتیک هستند و برخی از آنان بر مبنای پاره ای حقایق تاریخی نوشته شده اند. اما در بعضی داستانها با قدرتهای فوق انسانی رو به رو هستیم.
«داستانها و افسانههای مردم پاکستان» نوشته کومال لاکسمن با ترجمه مهرداد مهدویان بازنوشته حسین فتاحی از سوی انتشارات ذکر در ۲۰۰۰ نسخه و به قیمت چهار هزار تومان منتشر شده است.
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