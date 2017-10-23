۱۷۱ طرح تولیدی و صنعتی یزد برای پرداخت تسهیلات تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا علمدار یزدی عصر امروز در چهل و پنجمین نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید از بی توجهی برخی اعضا به ماموریت های این کارگروه در پرداخت تسهیلات ابراز گلایه کرد و اظهار داشت: از ابتدای شکل گیری این کارگروه مصوباتی راهگشا و قابل اجرا به تصویب رسیده که حاصل صرف انرژی و اختصاص وقت مناسب بوده است.

وی با بیان اینکه بیش از ۴۰ جلسه از سوی کارگروه برگزار شده است، ادامه داد: تا به امروز برای دریافت تسهیلات در سال جاری بیش از ۹۵۰ واحد در سامانه بهین یاب نام نویسی کرده اند.

دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به جایگاه دوازدهم استان یزد در تعداد مصوبات کارگروه اضافه کرد: در زمینه تعداد مصوبات رتبه ۱۲ را داریم و از لحاظ مبلغ در مصوبات رتبه هشتم در کشور را دارا هستیم و در تعداد پرداختی متاسفانه جایگاه ۱۷ کشوری را داریم که برای استان یزد آمار خوبی نیست.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت یزد با بیان اینکه از مجموع پرداختی ها در دو نوع مستقیم و غیر مستقیم و انتقال از سال پیش به سال جاری در رتبه نهم کشوری قرار داریم، عنوان کرد: در پرونده های سال جاری تا امروز که هفت ماه از سال گذشته تنها ۲۳ فقره پرداخت شده است و برای نمونه بانک صادرات از ۱۱۶ مورد مصوب برای پرداخت، صفر فقره پرداخت داشته و از پرونده های سال گذشته نیز برای پرداخت باقی مانده است.

علمدار یزدی با اشاره به اینکه سال گذشته رتبه استان بین پنج استان برتر کشور در پرداخت تسهیلات از سوی این کارگروه بود، بیان داشت: تا به امروز ۴۰۴ طرح در کارگروه تصویب شده و متقاضیان در انتظار دریافت تسهیلات هستند.

وی با اشاره به هدف دولت از پرداخت تسهیلات طرح رونق تولید در حمایت از صنعت و تولید کشور گفت: به منظور جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی فعال و همچنین فعال سازی صنایع راکد و طرح های نیمه تمام بایستی مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با قاطعیت عملیاتی شوند.