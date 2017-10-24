اردکانیان: فقط و فقط تابعیت ایران را داشته و دارم

حسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص جلسه فراکسیون نمایندگان ولایی با وزیر پیشنهادی نیرو گفت: در این جلسه نمایندگان سوالاتی را در خصوص مشکلات آب، نحوه مدیریت آب، برنامه های وی در حوزه انتقال آب، توازن و تعادل توزیع آب میان استان ها، پیشنهادات برای افزایش بهره وری آب، ابراز نگرانی نسبت به آب شرب روستایی، ناتوانی برخی مدیران استانی در حوزه آب، سیاست گذاری ها برای سدسازی مطرح کردند.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نمایندگان همچنین خواستار ارائه برنامه های وزیر پیشنهادی نیرو در ارتباط با حوزه فاضلاب شدند. تولید برق به شیوه های نوین، تضمین خرید برق بخش خصوصی که اقدام به سرمایه گذاری در حوزه تولید برق نموده اند نیز از خواسته های مهم نمایندگان بود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی اظهار داشت: همچنین در مورد ابهام در تابعیت و دو تابعیتی ایشان نیز سوال شد.

نقوی اظهار داشت: آقای اردکانیان گفت انتقال آب، حق آبه های مرزی، توزیع عادلانه آب از اهمیت زیادی برخوردار است و برنامه هایی برای این موضوعات دارد.

وی ادامه داد: اردکانیان تاکید کرد اینجانب افتخار دارم که نام خود را در عملیاتی سازی موافقتنامه هیرمند ثبت کنم اگر به مدیریت مصرف در حوزه آب کشاورزی و آب شرب نپردازیم مشکلات حل نخواهد شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی اظهار داشت: اردکانیان معتقد بود استحصال و تولید آب مشکل گشا نخواهد بود و باید مدیریت مصرف اصلاح شود.

وی تصریح کرد: وزیر پیشنهادی نیرو با تاکید بر لزوم اصلاح ساختار مدیریتی، مشارکت مردم در مدیریت آب را امری مهم خواند.

نقوی حسینی گفت: اردکانیان شرق و جنوب شرق کشور را به لحاظ تامین امنیت آب بسیار مهم خواند و گفت تامین آب در این مناطق امنیتی است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی اظهار داشت: اردکانیان در پایان جلسه از نمایندگان درخواست که در محافل عمومی به طور مکرر جنگ آب، بحران آب و کمبود آب را مطرح نکنند زیرا طرح این موضوعات شرایط آبی کشور را حساس تر می کند و باید به جای طرح این گونه مسائل به بهره برداری بهینه آب و مشارکت همه مردم در مدیریت آب بپردازیم.

وی اظهار داشت: وزیر پیشنهادی نیرو اعلام کرد بنده از حدود ده سال قبل به دانشگاه صنعتی شریف برگشتم اما از من خواسته شد دفتری در سازمان ملل برای مطالعات آب تاسیس کنم و این کار را با مشورت همه مسئولین کشور انجام دادم در این زمینه توصیه مقام معظم رهبری به اینجانب سرمشق فعالیت های بنده بوده و افتخار می کنم که در آن چارچوب کار کردم.

نقوی اظهار داشت: اردکانیان در خصوص شایعه دو تابعیتی بودن خود گفت اینجانب در طول تحصیل، تحصیلات تکمیلی و همکاری در موسسه آب سازمان ملل فقط و فقط تابعیت ایران را داشته و دارم و خواهم داشت و تابعیت هیچ کشوری را نپذیرفته و نخواهم پذیرفت.