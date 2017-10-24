بازیگران اصلی «تا ده بشمار» معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان پیش تولید فیلم «تا ده بشمار» ۲ بازیگر اصلی فیلم نیز انتخاب شده و به این پروژه پیوستند.

غزاله نظر بازیگر تئاتر «اعتراف» به کارگردانی شهاب حسینی که در کارنامه خود بازی در فیلم «تنگنا» به کارگردان علیرضا بذرافشان، تئاتر «مافیا» به کارگردان افروز فروزند، «آینه شیطان» به کارگردانی فرید ولی زاده و فیلم سینمایی «مقیمان ناکجا» به کارگردانی شهاب حسینی را دارد به عنوان نقش اصلی زن این پروژه انتخاب شد.

همچنین منوچهر زنده دل دوبلور و مدیر دوبلاژ فیلم ها و سریال های ایرانی و خارجی که در کارنامه خود بازی در سریال های «شهرزاد»، «عمارت فرنگی»، «کیمیاگر»، «دیگری»، «آنام» و سینمایی «گرگ بازی» را دارد به عنوان نقش اصلی مرد فیلم «تا ده بشمار» انتخاب شد.

فیلمنامه «تا ده بشمار» با نگاهی روانشناسانه به تحکیم زندگی می پردازد و قصه فیلم روایتگر چند ساعت از زندگی زوجی با اختلاف سنی زیاد است.

بوستان «نهج البلاغه» و خیابان های شهرک غرب لوکیشن اصلی این فیلم خواهد بود.

برخی عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده: کیانوش اسلامی، کارگردان: سعادت بستام، طراح گریم: امیر صفا دل، مدیر صدابردار: مسعود حمیدیان، طراح صحنه و لباس: قاسم مربی، عکاس: احمد سیفی پور، دستیار و برنامه ریز: مصطفی کلاته، منشی صحنه: یاسمین پدری، جانشین تولید: امیر حسام حیدرپور، روابط عمومی فوژان: سعید گلزار، انتخاب بازیگر و تهیه کننده: فرید ولی زاده، مجری طرح: موسسه فوژان فیلم. بازیگران: غزاله نظر، منوچهر زنده دل، الناز باطنی، مانیا بابایی، بهرام حسینی، علیرضا شکیبا، آرش یزدان، میلاد اکبری.