  1. استانها
  2. لرستان
۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۴۷

سرهنگ شهریار قربانی فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی لرستان شد

سرهنگ شهریار قربانی فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی لرستان شد

خرم‌آباد- سرهنگ «شهریار قربانی» فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی لرستان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تودیع و معارفه فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی لرستان با حضور سرهنگ آیت احمدی فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، سرهنگ فرهاد ابدال‌چگنی جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان، جمعی از فرماندهان یگان حفاظت دستگاه‌های اجرایی استان، معاونان اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان و کارکنان یگان حفاظت برگزار شد.

مدیرکل میراث فرهنگی لرستان در این رابطه، افزود: با حکم فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، سرهنگ «شهریار قربانی» به عنوان فرمانده جدید یگان حفاظت میراث فرهنگی استان لرستان منصوب شد.

تقدیر از فرمانده پیشین یگان حفاظت میراث فرهنگی

حسن‌پور تصریح کرد: همچنین در این مراسم از خدمات سرهنگ علی قدمی، فرمانده پیشین یگان حفاظت میراث فرهنگی لرستان که پس از بیش از ۳۰ سال خدمت در بخش‌های مختلف انتظامی به افتخار بازنشستگی نائل آمد، تجلیل شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان با قدردانی از تلاش‌ها و خدمات سرهنگ قدمی در حوزه حفاظت از میراث فرهنگی استان، برای سرهنگ قربانی در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت کرد.

تأکید بر نقش یگان حفاظت در صیانت از میراث فرهنگی

وی بر اهمیت نقش یگان حفاظت میراث فرهنگی در صیانت از آثار تاریخی و فرهنگی لرستان تأکید کرد و گفت: حفاظت از میراث ارزشمند تاریخی و فرهنگی استان نیازمند حضور و فعالیت مستمر نیروهای یگان حفاظت و همکاری مجموعه‌های مرتبط است.

کد مطلب 6971314

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها