به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر امیر ابراهیم‌زاده، مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور، در کارگاه دو روزه توانمندسازی اساتید در حوزه‌های آموزشی و معرفتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، با تشریح «عوامل کلیدی موفقیت در تدریس با جهت‌گیری الهی و فرهنگ اسلامی»، بر ضرورت پیوند دانش تخصصی با اخلاق حرفه‌ای، مسئولیت اجتماعی و تربیت دانشجویان تأکید کرد.

در این کارگاه که با حضور اعضای هیئت علمی و مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برگزار شد، ابراهیم‌زاده با اشاره به نقش دانشگاه در شکل‌دهی نگرش، هویت، اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت اجتماعی نسل آینده اظهار کرد: دانشگاه صرفاً محل انتقال دانش تخصصی نیست، بلکه در کنار تولید و انتقال دانش، وظیفه تربیت انسان‌هایی را بر عهده دارد که در آینده نقش‌های علمی، حرفه‌ای و اجتماعی جامعه را ایفا می‌کنند.

وی افزود: موفقیت در تدریس نیازمند مجموعه‌ای از عوامل از جمله حمایت و برنامه‌ریزی دانشگاه، توانمندی حرفه‌ای استاد، محتوای به‌روز و رشته‌محور، روش‌های فعال آموزشی و ارزیابی متناسب با اهداف یادگیری است.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور، تدریس با جهت‌گیری الهی را فراتر از افزودن محتوای دینی به مطالب درسی دانست و گفت: این رویکرد باید در شیوه طرح مسائل علمی، نحوه آموزش و ارتباط استاد و دانشجو نمود پیدا کند و دانش را با کرامت انسانی، مسئولیت اخلاقی و غایت معنوی پیوند دهد.

ابراهیم‌زاده با اشاره به پیوند علم و تربیت در نگاه قرآنی تصریح کرد: تعلیم از تربیت اخلاقی جدا نیست و دانشگاه اسلامی باید میان دانش، ارزش و مسئولیت اجتماعی پیوند برقرار کند. در این مسیر، شایستگی و الگوبودن استاد، محتوای روزآمد، روش‌های فعال و گفت‌وگومحور، فرهنگ سازمانی، توجه به اقتضائات نسل جدید، تفکر انتقادی و توانمندسازی مستمر استادان از مؤلفه‌های مهم آموزش اثربخش به شمار می‌روند.

وی با تأکید بر نقش استاد خاطرنشان کرد: استاد علاوه بر دانش تخصصی و توانمندی آموزشی، باید در رفتار حرفه‌ای نیز الگوی دانشجویان باشد و با رعایت عدالت، احترام و ایجاد فضای گفت‌وگو، زمینه پرسش، تحلیل، نقد، مشارکت و حل مسئله را در کلاس فراهم کند.

وی همچنین بر ضرورت تناسب محتوای آموزشی با رشته‌های مختلف تأکید کرد و افزود: محتوای اسلامی باید روزآمد و مرتبط با مسائل واقعی هر رشته باشد و مباحث تخصصی حوزه‌هایی مانند پزشکی، مهندسی، مدیریت و هوش مصنوعی در پرتو مبانی اخلاقی و انسان‌شناختی مورد توجه قرار گیرد.

ابراهیم‌زاده در پایان تأکید کرد: تدریس با جهت‌گیری الهی نباید به «الصاق دین به علم» تبدیل شود، بلکه باید مسائل علمی را در نسبت با انسان، اخلاق و مسئولیت مورد بازاندیشی قرار دهد؛ به‌گونه‌ای که هدف آموزش دانشگاهی علاوه بر افزایش دانش، تقویت تفکر، انتخاب مسئولانه و توجه به خیر انسان و جامعه باشد.