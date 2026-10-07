صالحی امیری: ایران ۳۰ اثر ثبت شده در یونسکو دارد؛ ۵۸ اثر در نوبت ثبت

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی امیری چهارشنبه شب در آیین افتتاح بارگاه شمس تبریزی اظهار کرد: ایران یکی از قدرت های تمدن تاریخ و فرهنگ در دنیا به شمار می رود و دشمنان بدانند قادر به مقابله با این فرهنگ و تمدن غنی ندارد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، با اشاره بر ریشه‌های عمیق فرهنگی و تمدنی ایران گفت: هیچ‌کس نمی‌تواند ملت ایران را با چنین تاریخ، تمدن و پیشینه فرهنگی عمیقی دستخوش حوادث کند و این ملت همچنان به فرهنگ و تمدن خود افتخار می‌کند.

صالحی‌امیری، اظهار کرد: فرهنگ بزرگ ایران هیچ‌گاه از حرکت بازنخواهد ایستاد و وظیفه ماست که این پیام را به مردم ایران و جهانیان منتقل کنیم.

وی با اشاره به حضور نمایندگان مردم و برادران اهل سنت در این مراسم افزود: حضور شما در این برنامه نشان می‌دهد که ایران مقاوم ایستاده است و دلیل روشن این ایستادگی نیز آگاهی و همراهی ملت ایران است.

وزیر میراث فرهنگی با تبریک به مردم آذربایجان و مردم ایران برای افتتاح این بنای فرهنگی و تاریخی گفت: ایران را باید به‌عنوان یک جغرافیای مقدس و یک میراث بزرگ فرهنگی و تمدنی دید؛ جغرافیایی که معرفت، دانش، معنویت و فرهنگ در آن درهم تنیده شده است.

صالحی‌امیری ادامه داد: ایران یک جسم و یک روح دارد؛ از حرم مطهر امام رضا(ع) در مشهد مقدس تا این جغرافیای فرهنگی که امروز در آن حضور داریم، همه‌جا نشانه‌های معرفت و معنویت ایران دیده می‌شود.

وی با بیان اینکه جهانیان به عظمت ایران و ایرانیان واقف هستند، گفت: امروز ایران دارای ظرفیت‌های عظیم تاریخی و تمدنی است. ما تاکنون ۳۰ اثر را به ثبت رسانده‌ایم و ۵۸ اثر نیز در نوبت ثبت قرار دارد. اگر محدودیت‌های سالانه وجود نداشت، قطعاً با ثبت آثار تاریخی و تمدنی ایران، امروز می‌توانستیم قدرت اول تمدنی جهان باشیم.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به برنامه دولت برای توسعه گردشگری فرهنگی در کشور اظهار داشت: در بسیاری از نقاط کشور، بناهای مشابه این مجموعه در حال ساخت است و با تأکید رئیس‌جمهور تلاش داریم این مسیر را با جدیت ادامه دهیم.

صالحی امیری افزود: از این پس حداکثر ماهی یک بنای فرهنگی و تاریخی را افتتاح خواهیم کرد و آن را به مردم همان دیار تقدیم می‌کنیم. این بناها متعلق به مردم هستند و باید در خدمت معرفی هویت و تاریخ هر منطقه قرار گیرند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری شهرستان خوی تصریح کرد: برای این جغرافیا برنامه جدیدی در حوزه گردشگری تعریف کرده‌ایم که آن را «نوار گردشگری عرفان» می‌نامیم. این مسیر از عطار آغاز می‌شود، به سمنان و شیخ ابوالحسن خرقانی و بایزید بسطامی می‌رسد، سپس به سهرورد و شیخ اشراق می‌رسد و در ادامه به خوی و شمس تبریزی پیوند می‌خورد و از اینجا مسیر قونیه را دنبال خواهد کرد و در جهت بالعکس نیز قابل تکرار است.

وزیر میراث فرهنگی ادامه داد: ما در حوزه گردشگری فرهنگی و انسانی، این مسیر را به‌عنوان یکی از محورهای مهم گردشگری تعریف کرده‌ایم و ۱۰ مسیر گردشگری را نیز تحت عنوان «ایران، آغاز داستان» طراحی کرده‌ایم که یکی از مهم‌ترین آنها مسیر گردشگری عرفان است و امروز در ایستگاه خوی این مسیر ایستاده‌ایم و در برابر عظمت شمس تبریزی تعظیم می‌کنیم.

صالحی‌امیری با تأکید بر ضرورت توجه به نسل جوان گفت: ما باید برای نسل جوان برنامه‌های جدید تعریف کنیم و همه ما در این زمینه مسئولیت داریم. نهادهای فرهنگی، به‌ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در رأس این مسئولیت قرار دارند.

وی افزود: وزارت آموزش و پرورش نیز رسالت بزرگی برعهده دارد تا فرزندان ما فرهنگ و تمدن ایران را به نسل‌های آینده و دیگران منتقل کنند. ایران زیباست و تمام جغرافیای آن زیبا و سرشار از ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و تمدنی است.

وزیر میراث فرهنگی خاطرنشان کرد: وزارت میراث فرهنگی نیز در کنار سایر دستگاه‌ها برای معرفی این ظرفیت‌ها تلاش می‌کند و امروز استاندار آذربایجان غربی نیز با سخت‌کوشی تلاش کرد همه استان را برای ساخت و تکمیل این بنا بسیج کند تا این مجموعه در شأن مردم آذربایجان باشد.

صالحی‌امیری همچنین از حضور نمایندگان مردم و مهمانان داخلی و خارجی در این مراسم قدردانی کرد و گفت: نمایندگان مردم از تهران حرکت کردند و این مسیر را طی کردند تا به اینجا برسند و به مردم این دیار سلام کنند. من از زبان مردم خوی و آذربایجان از نمایندگان تشکر و قدردانی می‌کنم که به این دیار آمدند.

وی با اشاره به حضور سفرا و نمایندگان کشورهای خارجی در این مراسم اظهار داشت: از سفرا و نمایندگان کشورهای خارجی حاضر در ایران، رهبران و همه کسانی که در این جغرافیا حضور پیدا کرده‌اند، قدردانی می‌کنم.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با بیان اینکه «شمس نماد انسجام ملی ایران است»، تصریح کرد: برخی از دوستان از من درباره جایگاه شمس پرسیدند.