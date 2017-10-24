به گزارش بازرگانی مهر و به نقل از روابط‌ عمومی بانک‌پاسارگاد، خسرو رفیعی دبیر اجرایی و عضو هیأت‌ داوران جشنواره، با اعلام این خبر گفت: مهلت ارسال آثار به پایان رسید و در مجموع ۱۳۳۳ اثر متشکل از ۶۰۳ فیلم در خصوص محور تکریم خانواده و حقوق اجتماعی، ۴۳۱ فیلم در خصوص محور حفظ محیط‌زیست و منابع طبیعی و ۲۹۹ فیلم در محور اهدای عضو، همچنین ۹۱۸ ایده به دبیرخانه جشنواره ارسال شده‌است که هر کدام به طور کامل توسط هیأت‌ انتخاب بازبینی و بررسی شده‌اند. تعدادی از این آثار پس از طی مراحل مختلف، برای بررسی نهایی و اعلام اسامی برندگان به مرحله نهایی داوری راه یافته‌اند.

وی ادامه داد: دبیرخانه جشنواره فیلم ۱۸۰ ثانیه‌ای پاسارگاد با اتخاذ تمهیداتی، زمینه را برای نظرسنجی از هم‌میهنان و جلب آرای آنها در خصوص فیلم‌های ارسال شده به جشنواره فراهم کرده‌است. در این راستا هم‌وطنان گرامی می‌توانند قبل از بـرگزاری مراسم اختتامیه جشنواره، با مراجعه به سامانه تلویزیون اینترنتی آیو نسبت به مشاهده آثار شرکت‌کنندگان و ثبت رأی خود اقدام کنند. بانک‌پاسارگاد به یک فیلم در هر بخش که توسط هم‌میهنان انتخاب شده‌است، جایزه ویژه تماشاگران را اهدا خواهد کرد. همچنین به سه نفر از شرکت‌کنندگان در انتخاب مردمی، هدیه‌ای به رسم یادبود و به قید قرعه اهدا خواهد شد.

رفیعی همچنین اظهار امیدواری کرد که هم‌میهنان عزیز بتوانند مراسم اختتامیه دومین جشنواره فیلم ۱۸۰ ثانیه‌ای پاسارگاد را نیز به‌صورت مستقیم از طریق سامانه تلویزیون اینترنتی آیو تماشا کنند.

وی در خصوص برگزاری این جشنواره خاطرنشان کرد: این جشنواره به ابتکار بانک‌پاسارگاد برگزار شده‌است. امیدوار هستیم که با برگزاری آن علاوه بر شناسایی استعدادها و ایجاد انگیزه در جوانان، افکار عمومی را نیز به محورهای اصلی جشنواره که حفظ محیط‌زیست و منابع طبیعی، تکریم خانواده و حقوق اجتماعی و اهدای عضو هستند، جلب کنیم.

وی در خصوص جوایز این جشنواره تأکید کرد: به نفرات اول تا چهارم در هر بخش این جشنواره به ترتیب تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و مبلغ ۸۰ میلیون ریال، تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و مبلغ ۶۰ میلیون ریال، تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و مبلغ ۴۰ میلیون ریال و تندیس جشنواره به ‌همراه دیپلم افتخار و مبلغ ۲۰ میلیون ریال اهداء می‌شود. همچنین در بخش جنبی، به ۴ ایده برتر در هر بخش که امکان ساخت پیدا نکرده‌اند، تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و مبلغ ۱۰ میلیون ریال پرداخت خواهد شد. از هنرمندان شرکت‌کننده در جشنواره که تاکنون نسبت به تکمیل مشخصات خود در سایت جشنواره اقدام نکرده‌اند، تقاضا می‌شود در اسرع وقت اقدام کنند.

گفتنی است علاقمندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر، تماس با دبیرخانه و همچنین ثبت‌نام، به سایت جشنواره به نشانی www.pasargadfilmfest.ir مراجعه کنند.