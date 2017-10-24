فراخوان خودروهای میتسوبیشی در بازار آمریکا و کانادا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آسوشیتدپرس، شرکت خودروساز «میتسوبیشی موتورز» ژاپن به دلیل نقص در سیستم برق خودروهای فروخته شده این شرکت در بازار آمریکا و کانادا که منجر به بیش از حد داغ شدن موتور یا بدکار کردن آن می شود، فراخوان اعلام کرده است.

در همین حال سخنگوی «میتسوبیشی» اعلام کرد: ۱۶۱ هزار و ۱۶۷ خودرو فروخته شده این شرکت در بازارهای کانادا و آمریکا، فراخوان زده شده اند.

این فراخوان شامل خودروهای شاسی بلند مدل Outlander سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ میلادی، خودروی سواری لانسر، اوت لاندر اسپورت، لانسر اِوِلوشن اسپرت سواری مدل ۲۰۱۵ است.

بیشتر خودروهای فروخته شده این شرکت در راستای این فراخوان، مرتبط به بازار آمریکا و تعداد ۲۸ هزار و ۶۱۵ دستگاه نیز مربوط به کانادا است.

قرار است قطعه «رله» این خودروها که معیوب است به صورت رایگاه تعویض شود. به گفته مسئولان «میتسوبیشی»، تا کنون گزارشی مبنی بر تصادف و جرح به دلیل نقص سیستم برق خودروها اعلام نشده است.