نمایشگاه گزیده اسناد حاج حسین آقا ملک گشایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، «نمایشگاه گزیده اسناد حاج حسین آقا ملک»، تصویری جذاب از مجموعه سندهای تاریخی مرتبط با بزرگترین واقف فرهنگی تاریخ معاصر ایران و بنیانگذار و واقف کتابخانه و موزه ملی ملک و خاندان او را به نمایش میگذارد. این نمایشگاه به مناسبت هشتادمین سالروز وقف کتابخانه و موزه ملی ملک و در منظومه برنامههای «آیین هشتاد سالگی» این موقوفه متعلق به آستان قدس رضوی برپا شده است. حاج حسین ملک، بازرگان و زمیندار بزرگ، گنجینه کتابخانه و موزه خود را در ششم آبان ۱۳۱۶ خورشیدی بر آستان قدس رضوی وقف کرده است.
«نمایشگاه گزیده اسناد حاج حسین آقا ملک»، گوشههایی جذاب از زندگی شخصی و کنشهای اجتماعی وی به ویژه در گستره وقف و نیکوکاری را به همراه پارهای فعالیتهای اجتماعی پدربزرگاش مهدی ملکالتجار، پدرش حاج کاظم ملکالتجار و برادرش حاج حسن ملک بازمیتاباند. مجموعه بزرگ اسناد خاندان ملک، پیش از هزاران برگ سند شرعی، حقوقی، حکومتی، مکاتبههای شخصی میان اعضای این خانواده با یکدیگر و دیگر افراد حقیقی و حقوقی به شکل مبایعهنامه، مصالحهنامه، اجارهنامه، وقفنامه، عقدنامه، وصیتنامه، زندگینامه خودنوشت، فرمان، اوراق ثبتی، مالیه، عدلیه، مفاصاحساب، فاکتورها و قبضهای گوناگون، تهچک، دفترهای دخل و خرج منزل و کتابخانه، اهدای زمین و آلبومهای عکس را دربرمیگیرد. این سندهای مهم و جذاب، به دورههای تاریخی قاجار و پهلوی بازمیگردند. گزیدهای از اسناد مربوط به حاج حسین آقا ملک در این نمایشگاه به نمایش درآمده که عمدتا به کتابخانه و موزه ملی ملک و موقوفات این واقف و نیکوکار بزرگ مرتبط است؛ پارهای از آنها همچنین دیدگاهها و فعالیتهای این واقف بزرگ آستان قدس رضوی را نشان دهد. مطالعه و بررسی این سندهای تاریخی، شناخت بیشتر حاج حسین آقا ملک و خدمات و کوششهای عامالمنفعه و نیکوکارانه وی در تهران و خراسان را در پی میآورد. «نمایشگاه گزیده اسناد حاج حسین آقا ملک» به مناسبت هشتادمین سالگرد وقف کتابخانه و موزه ملی ملک برپا شده است و تا پایان آبان ۱۳۹۶ خورشیدی از دوستداران فرهنگ و تاریخ ایرانی- اسلامی میزبانی خواهد کرد.
کتابخانه و موزه ملی ملک، نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران و یکی از شش کتابخانه بزرگ کشور در گستره نسخههای خطی به شمار میآید. ساختمان این گنجینه اکنون در محوطه تاریخی باغ ملی تهران به نشانی «میدان امام خمینی، سردر باغ ملی، خیابان ملل متحد» جای گرفته است.
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