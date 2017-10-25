پرتاب پرچم روسیه به سمت ترامپ در ساختمان کنگره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیوز، دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در یکی از راهروهای ساختمان کنگره به «خیانت» متهم شد.

ترامپ که با جمعی از سناتورهای جمهوریخواه با هدف حصول اجماع در باره کاهش مالیات ها جلسه داشت حین عبور از یکی از راهروهای «کپیتال هیل» با واکنش اعتراضی یکی از حاضرین روبرو شد. فرد مزبور که رسانه های آمریکایی از او با نام «برایان کلیتون» و عضو گروهی موسوم به «آمریکایی ها وارد عمل می شوند» (Americans take Action) یاد کرده اند، با پرتاب چندین پرچم روسیه به سمت رییس جمهور آمریکا او را «خائن» خطاب کرد.

کلیتون که بلافاصله توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد خطاب به دونالد ترامپ می گفت: چگونه می خواهید مالیات ها را کاهش دهید در صورتی که باید در باره خیانت صحبت کنید.

دونالد ترامپ از هم حزبی هایش که کنترل کنگره را در دست دارند خواسته حداکثر تا پایان سال جاری میلادی قانون کاهش مالیات بر درآمد شرکت ها را تصویب کنند. این در حالی است که ترامپ در موارد بسیاری از جمله این مورد با برخی از سناتورها و در راس آنها باب کورکر، رییس کمیته روابط خارجی سنا اختلافات فاحشی دارد.

باب کورکر در تازه ترین موضع ضد ترامپی خود، رئیس جمهوری آمریکا را فردی «کاملا بی صداقت» دانسته که آمریکا را در دنیا «خوار می کند».