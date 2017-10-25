به گزارش روابط عمومی ستاد بازسازی عتبات عالیات، شیخ عبدالمهدی کربلایی نماینده مرجعیت دینی اعلی و متولی شرعی حرم مطهر امام حسین علیه السلام از مراحل آمادهسازی صحن حضرت زینب(س) برای بیتوته و اسکان زائران اربعین دیدن کرد و گفت: با همت مهندسان و عوامل اجرایی ستاد بازسازی عتبات عالیات، بخشی از فاز نخست طرح توسعه حرم سیدالشهدا(ع) مزین بنام صحن حضرت زینب(س) جهت پزیرائی از زائران در ایام اربعین در حال آماده سازی است.
وی با بیان اینکه برادران ایرانی و عراقی در کنار هم جهت برپایی باشکوه مراسم اربعین فعالیت میکنند اظهار کرد: گروههای خدماتی هم اکنون مشغول محیا کردن چادرهای استراحت و خدمات اسکان، غذا، خواب، امور بهداشتی و پزشکی و دیگر خدمات مورد نیاز زائران هستند.
وی با بیان اینکه فضایی در حدود ۳۰هزارمترمربع از پروژه در حال اجرای صحن حضرت زینب(س) برای اسکان زائران در نظر گرفته شده است گفت: هر ساله بر شمار زائران اربعین حسینی افزوده میشود و دوستداران اهل بیت از عراق و سایر کشورها خود را به کربلای معلی میرسانند.
متولی شرعی حرم مطهر امام حسین(ع) با بیان اینکه در ایام اربعین خدمات متنوع به صورت مجانی به زائران میلیونی اباعبدالله الحسین (ع) ارائه میشود گفت: گروههای متخصص مختلفی از ایران، عراق و شهرهای مقدس نجف و کربلا جهت ارائه خدمات به زائران بسیج شدهاند.
وی با بیان اینکه ارائه خدمات به زائران اربعین شبانه روزی است افزود: راهپیمائی و زیارت عظیم اربعین بزرگترین گردهمایی جهان به شمار میرود بهطوری که شاید تعداد زوار امام حسین(ع)در این ایام بیش از تعداد حجاج بیت الله الحرام در موسم حج باشد.
شیخ کربلایی تصریح کرد: چیزی که این زیارت را از دیگر آئینهای مذهبی جهان متمایز میکند ارائه خدمات مردمی در کنار خدمات دولتی است اما بیشتر خدمات اصلی، توسط دوستداران اهل بیت و بهصورت خودجوش ارائه میشود.
وی اظهار کرد: سرچشمه این گردهمایی که جهان را متحیر کرده، شدت جاذبه امام حسین(ع) است که دوستداران اهل بیت را از سراسر جهان حتی از کشورهای غیراسلامی به کربلا میکشاند.
گفتنی است؛ ستاد مرکزی اربعین مسئولیت کمیته مشارکتهای مردمی، اسکان و تغذیه اربعین را به ستاد بازسازی عتبات عالیت واگذار کرده است.هموطنان علاقهمند به مشارکت در فیض میزبانی زائران اربعین میتوانند با شمارهگیری کد #۱۰۴۰*۷۸۰*(ستاره هفت هشتاد ستاره ده چهل مربع) کمکها و نذورات خود برای اربعین حسینی را اهداء کنند.
