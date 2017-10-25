به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران، ۵ نمایشگاه کتاب استانی در ماه آذر برگزار میشود. ناشران سراسر کشور میتوانند از امروز تا پایان روز ۱۵ آبان ماه به سایت موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران مراجعه و برای حضور در این نمایشگاهها ثبت نام کنند.
استانهای فارس، خراسان رضوی، گیلان، بوشهر و سمنان میزبان نمایشگاههای کتاب استانی در ماه آذر هستند.
نمایشگاه کتاب استان فارس از تاریخ ۲ تا ۷ آذر، نمایشگاه کتاب استان خراسان رضوی از تاریخ ۹ تا ۱۵ آذر، نمایشگاه کتاب استان گیلان از تاریخ ۱۶ تا ۲۱ آذر، نمایشگاه کتاب استان بوشهر از تاریخ ۲۳ تا ۲۸ آذر و نمایشگاه کتاب استان سمنان از تاریخ ۲۶ آذر تا ۱ دی برگزار میشود.
نمایشگاههای کتاب استانی با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و با همت موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران و ادارات کل فرهنگ وارشاد اسلامی استانها برگزار میشود.
نظر شما