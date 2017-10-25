۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۳۶

آغاز ثبت‌نام ناشران برای نمایشگاه‌های کتاب استانی در آذر

ثبت‌نام از ناشران برای حضور در نمایشگاه‌های کتاب استانی در ماه آذر آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، ۵ نمایشگاه کتاب استانی در ماه آذر برگزار می‌شود. ناشران سراسر کشور می‌توانند از امروز تا پایان روز ۱۵ آبان ماه به سایت موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران مراجعه و برای حضور در این نمایشگاه‌ها ثبت نام کنند.

استان‌های فارس، خراسان رضوی، گیلان، بوشهر و سمنان میزبان نمایشگاه‌های کتاب استانی در ماه آذر هستند.

نمایشگاه کتاب استان فارس از تاریخ ۲ تا ۷ آذر، نمایشگاه کتاب استان خراسان رضوی از تاریخ ۹ تا ۱۵ آذر، نمایشگاه کتاب استان گیلان از تاریخ ۱۶ تا ۲۱ آذر، نمایشگاه کتاب استان بوشهر از تاریخ ۲۳ تا ۲۸ آذر و نمایشگاه کتاب استان سمنان از تاریخ  ۲۶ آذر تا ۱ دی برگزار می‌شود.

نمایشگاه‌های کتاب استانی با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و با همت موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران و ادارات کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان‌ها برگزار می‌شود.

