حراج ۳۸ نامه تازه یافت شده از هارپر لی/ تصویری تازه از یک زندگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، ۳۸ نامه که بین سالهای ۲۰۰۵ و ۲۰۱۰ توسط هارپر لی نویسنده رمان کلاسیک «کشتن مرغ مقلد» به دوستش فلیس ایتزکاف نوشته شده بودند این هفته به حراج گذاشته میشوند. این نامهها که به «کلیپر» (لقب لی برای ایتزکاف) نوشته شدهاند، به خاطرات لی در مورد پدرش و دوستی وی با چهرههای هالیوودی میپردازند.
در یکی از نامهها که در تاریخ بیستم ژانویه سال ۲۰۰۹ یعنی روز تحلیف باراک اوباما نوشته شده، لی برای ایتزکاف مینویسد: «در این روز تحلیف میخواهم روی نکات مثبت زندگیام تمرکز کنم... در عین حال به دوستی دیگر، گرگوری پک فکر میکنم که دوست خیلی خوب لیندون بی جانسون بود. گرگ به او گفت به نظرت روزی زنده خواهیم بود که یک رییسجمهور سیاهپوست ببینیم؟ جانسون گفت نه، اما برای آن زن آرزوی موفقیت میکنم.»
گرگوری پک که در اقتباس سینمایی سال ۱۹۶۲ رمان لی نقش شخصیت اتیکوس فینچ را بازی کرد، مدتها دوست این نویسنده معروف بود.
لی همچنین دوستیاش با ویوین لی بازیگر را به یاد میآورد و او را به عنوان شخصیتی که بسیار دوست داشته صحبت میکند. در نامهای دیگر که روز چهاردهم ماه مه سال ۲۰۰۹ نوشته شده، او فیلمنامهنویس «کشتن مرغ مقلد» یعنی هورتون فوت را به پدرش تشبیه میکند و مینویسد: «خیلی مفتخرم که بگویم او دوستم بود. او را با تمام قلبم دوست داشتم و تا زمانی که هوشیاری دارم دلم برای او تنگ خواهد شد. هرگز کسی مثل او نشناختم مگر پدرم، آنها نکات مشترک زیادی داشتند. او جنتلمن فوقالعادهای بود.»
مدتها گفته میشد لی تنها یک رمان نوشته است، اما دنباله آن یعنی «برو یک محافظ بگمار» در سال ۲۰۱۴ منتشر شد و بسیار بحثبرانگیز بود چون بعضیها فکر میکردند وکیل او کتاب را بدون اجازه او منتشر کرده است. یکی از نامههای لی در حقیقت شامل اطلاعاتی در مورد این میشود که خودش فکر می کرد چند رمان نوشته است.
روز هجدهم آوریل سال ۲۰۰۹ او در نامهای درباره نویسنده جنوبی یودورا ولتی نوشت که اغلب از لی به خاطر این که تنها با یک کتاب موفق شده انتقاد میکرد. او نوشت: «افسوس، هرگز افتخار ملاقات کردن با خانم ولتی را نداشتم... او از معدود آدمهایی بود که واقعا میخواست ببینم. یک بار شنیدم چیزی درباره من واین که فقط یک رمان نوشتهام گفته بود. ای کاش میتوانستم به او بگویم آن طور که معلوم شد، لازم نبود رمان دیگری بنویسم.»
لی در سال ۲۰۱۶ در ۸۹ سالگی از دنیا رفت و بعضیها مشکوک بودند که او در پایان زندگیاش دچار زوال عقل شده است. در نامههای لی اشارههای کوچکی به آگاهی او نسبت به وضعیت روانیاش میشود. او یکی از نامهها را به عنوان «هارپر گیج تو» امضا کرد و در نامهای دیگر در سال ۲۰۰۸ نوشت: «اصلا حواسم سر جایش نیست؛ داروها را مقصر میدانم، اما احتمالا سالخوردگی است... تمام کسانی که این جا هستند به نحوی زوال علق دارند و من هم استثناء نیستم. حداقل میتوانم رخدادهای بزرگ را به یاد بیاورم؛ مثلا یازدهم سپتامبر که تولد آلیس خواهرم هم هست.»
قیمت آغازین حراجی برای این ۳۸ نامه ۱۰ هزار دلار است.
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