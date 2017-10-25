به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه داستانی «زنی که او بودم» در مورد مواجهه زنی باردار با مردی غریبه است که با مشارکت انجمن سینمای جوانان ایران و به کارگردانی آزاده سلیمیان ساخته می شود. مرحله فیلمبرداری این فیلم کوتاه در حالی به پایان رسیده است که دو سوم فیلم در مجتمع کورش و مابقی در خانه ای قدیمی در خیابان بهار تصویربرداری شد.

این فیلم سومین تجربه آزاده سلیمیان در زمینه ساخت فیلم کوتاه محسوب می شود. او پیش از این بیشتر در زمینه کارگردانی و تدوین فیلم مستند فعالیت می کرده است.

عوامل فیلم کوتاه داستانی «زنی که او بودم» عبارتند از نویسنده و کارگردان: آزاده سلیمیان، بازیگران: نازنین احمدی با حضور افتخاری کیوان فهیمی، تصویربردار: علی رشیدی فر، صدابردار: علیرضا دریا دل، آهنگساز: جمال سامری، مدیرتولید: محمد سعیدی، چهره پرداز: بتثابه نعیمانی، طراح لباس: ناهید عزیزی صدیق، عکاس: شیلان سعدی، دستیار کارگردان: آزادی رضائیان مقدم، دستیاران تصویربردار: روح اله فرح، آرمان امینی، مسلم گودرزی، سجاد ولیی، دستیار تولید: احمدی، تدارکات: نریمان خسروی، تهیه کننده: انجمن سینمای جوانان ایران، آزاده سلیمیان.