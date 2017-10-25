به گزارش خبرنگار مهر، وینفرد شفر در نشست خبری پیش از دربی هشتاد و پنجم پایتخت که بعداز ظهر امروز چهارشنبه در سالن کنفرانس سازمان لیگ برگزار شد، شرایط تیمش را تشریح کرد.

برای داور آرزوی موفقیت می‌کنم

سرمربی استقلال در ابتدا گفت: برای فوت یکی از بزرگترین بازیکنان پرسپولیس باید تسلیت بگویم و سپس می خواهم پیش از دربی درباره داور بازی قبلی بگویم. داور دیدار قبلی ما در بازی با نساجی بسیار عالی بود و جذبه زیادی داشت. برای داور بازی فردا هم آرزوی موفقیت می کنم.

روحیه استقلال فوق العاده است

شفر سپس درباره دربی افزود: من چند دقیقه زودتر به کنفرانس آمدم و خوشحالم که اینجا هستم. تک تک بازیکنان تیمم تلاش می کنند. بازیکنان روحیه تیمی و فردی بسیار فوق العاده ای دارند. این احساس هر روز بیشتر از اینها می شود. هر روز به این موضوعات فکر می کنیم و تلاش داریم. همه بازیکنان می خواهند بهتر و بهتر شوند.

شاید بهتر بود دیرتر به پرسپولیس می‌خوردیم

وی خاطرنشان کرد: ما می خواهیم هر روز بهتر شویم. هر بار هم به زمین رفته ایم برای مساوی بازی نمی کنیم و فقط به بردن فکر می کنیم. برای بازی قبلی و این بازی، آنالیز بسیار خوبی داشتیم. بازی قبلی را دیدیم که در ۲۰ دقیقه آخر، کمی خسته شدیم اما در دربی فردا می خواهیم بازی بهتری انجام دهیم. شاید بهتر بود چند هفته دیرتر به دربی می رسیدیم اما الان وقت بازی است و باید کار کنیم.

بهترین نتیجه را می خواهیم

وی در ادامه تصریح کرد: باید تمام تلاشمان را داشته باشیم تا بهترین نتیجه را بگیریم. می خواهیم ببریم و آماده سازی خوبی هم برای این موفقیت داشته‌ایم. چیزی که از این دربی می خواهیم این است که هوادارانمان بیایند و ما را با تشویق هایشان به اوج تلاش هایمان برسانند.

باید ۲۰ درصد از پرسپولیس بهتر باشیم

سرمربی استقلال درباره اهمیت این دربی گفت: شاید در آلمان بازی بایرن و مونیخ ۱۸۶۰ زیبا باشد. فکر می کنم بهترین دربی آسیا همین دربی تهران است. ما اگر می خواهیم بهتر باشیم باید ۲۰ درصد بهتر از پرسپولیس باشیم. برای پیروزی باید حس کنیم دو دیدار دربی داریم که در یک بازی فشرده شده است.

بازیکنانم به طرز عجیبی آماده هستند!

شفر افزود: امروز صبح جلسه فنی با بازیکنانم داشتم و دیدم که به طرز عجیبی بازیکنانم آمادگی دارند. من اطمینان دارم تماشاگران بسیار خوبی داریم که می توانند کمکمان کنند تا نتیجه خوبی بگیریم. امیدوارم بتوانیم در بازی فردا نتیجه غافلگیر کننده هم بگیریم.

می خواهیم تماشاگران استقلال خوشحالتر باشند

وی درباره نقش هواداران استقلال افزود: می دانیم که هوادار همیشه می خواهد تیمش ببرد. می دانم که ۱۰۰هزار تماشاگر برای یک مسابقه چقدر است اما می خواهم تمام هواداران در بازی فردا خوشحال باشند اما تماشاگران استقلال، خوشحال تر از بقیه! نمی توانیم به هوادار بگوییم که برای تساوی به میدان می رویم. ما می جنگیم تا ببریم.

نمی توانیم مثل تیم ملی آلمان بازی کنیم

شفر درباره اظهار نظر برانکو ایوانکوویچ مبنی بر اینکه «شفر با فلسفه مربیگری آلمانی اش فوتبال تهاجمی بازی می کند»، اظهار داشت: ما نمی توانیم مثل تیم ملی آلمان بازی کنیم. تیم من تیم آلمانی نیست. ما می خواهیم ببریم و باید بهترین بازی را با تیم موجودمان بازی کنیم.

باید از مشکلات پرسپولیس استفاده کنیم

وی درباره نا آشنایی با فضای دربی تهران گفت :ما می خواهیم بازیکنانمان سبکی را که دوست داریم بازی کنند. امیدوارم که در فضای دربی تهران بتوانم مثل یکی از بازی های بزرگ ، برنده بزرگ هم باشیم. تیم پرسپولیس تیم خیلی خوبی است اما باید از مشکلاتی که دارد استفاده کنیم. مثلا در بازی قبلی گفتیم که از دفاع راست حریف نفوذ کنیم و همین کار را هم کردیم و گل زدیم. برای بازی فردا هم من و برانکو، تاکتیک های خاصی داریم. ما باید آمادگی خوبی داشته باشیم تا بتوانیم پرسینگ خوبی داشته باشیم و سانتر های خوبی را انجام دهیم. الان پرسپولیس بهترین تیم فوتبال ایران است. باید با آنها مبارزه کنیم.

باید تمرین کنیم

سرمربی استقلال درباره ضعف استقلال در خط حمله تصریح کرد: شما برای تاکتیکهای مدنظر ما چند بازیکن لازم دارید؟ تمرین و تمرین می تواند این مشکلات را برطرف کند. ولی بد نیست ببینید که هر دو مهاجم من توانستند در بازی قبلی گل بزنند. پس از آنها راضی ام.

نمی خواهم هیچکس در استقلال از چیزی بترسد

شفر در پاسخ به این سوال که آیا در بازی فردا مقابل پرسپولیس به بازیکنان جوان تیمش میدان می دهد یا به بازیکنان با تجربه؟ گفت: من از تلفیق آنها استفاده خواهم کرد. نمی توانم تنها به بازیکنان با تجربه ام توجه کنم. فردا به بهترین ها بازی خواهم داد. باتجربه ها می توانند جلوی بازی هیجانی جوانترهای تیم را بگیرند. نمی خواهم هیچکس در تیمم از چیزی بترسد. این مهم ترین است.

نگران باخت در دربی نیستم

وی در پاسخ به این سئوال که آیا بابت باخت در دربی و احتمال برخورد بد هواداران نگران نیستید؟ گفت: اصلا نگران نیستم. فردا روز بازی است و من می خواهم بعد از آن به رستوران بروم. من سه هفته است اینجا هستم. یک نفر را هم ندیدم که با من نامهربان باشد. همه با من نهایت لطف و مهربانی را داشته اند. اهمیت دربی را می دانم ولی مطمئنم که اگر ببازیم باز هم به بیرون از خانه ام می روم و مردم را می بینم. شک ندارم هیچ مشکلی به وجود نمی آید.

اگر دربی چند هفته دیگر برگزار می شد بهتر بود

سرمربی استقلال تهران درباره ترکیب احتمالی تیمش افزود: من می دانم از چه بازیکنانی باید در ترکیب اصلی استفاده کنم. مشکل اینجاست که آنجایی که باید باشیم نیستیم. شاید اگر دربی، سه هفته دیگر بود می توانستم خیلی بهتر از اینها درباره اش صحبت کنم. باید فراموش کنیم که در گذشته چندان موفق نبودیم.

آیا رحمتی در ترکیب است؟

شفر درباره احتمال استفاده از مهدی رحمتی در ترکیب استقلال اظهار داشت: فردا این را خواهید دید که چه کسی از بین دروازه بانان فوق العاده ام بازی خواهد کرد.

امیدوارم پرسپولیس با بهترین ترکیبش بیاید

سرمربی استقلال درباره ترکیب پرسپولیس هم تاکید کرد: امیدوارم آنها با بهترین تیمشان به این مسابقه بیایند چون آنموقع کارمان راحت تر است.

شناخت خوبی از برانکو دارم

وی درباره شناخت خود از برانکو ایوانکوویچ گفت: او را مدتهاست می شناسم و شناخت خوبی از او دارم.

توصیه به بازیکنان قبل از بازی با پرسپولیس

سرمربی استقلال تهران درباره اینکه اگر بخواهد یک جمله پیش از شروع دربی، به بازیکنانش بگوید، آن جمله چیست؟ گفت: بکن باوئر قبل از فینال جام جهانی به بازیکنانش گفته بود که بروید و بازی کنید. آنها هم رفتند و قهرمان جهان شدند. البته اینجا ایران است، نه آلمان و برزیل. می خواهم بازیکنانم بدانند که من با آنها هستم و بدانند که بهترین ها را برای دربی انتخاب می کنم.