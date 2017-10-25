سوگواره ملی تئائر میدانی و تعزیه اربعین حسینی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جوروند پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مسابقات استانی مدهامتان در حال برگزاری است که در بخش بانوان و مردان در موقوفه مدنیان برپاست.

وی افزود: نخستین سوگواره ملی تئائر میدانی و تعزیه اربعین حسینی را برگزار می کنیم که هدف آن تبیین ارزش های دینی و مفاهیم عاشورایی، شهدای مدافع حرم و رونق بخشی به جریان مردمی پیاده روی اربعین حسینی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان تصریح کرد: این سوگواره برای اولین بار در استان خوزستان و در سطح ملی با حضور هنرمند ارزشی «مصطفی بوعذار» از ۱۳ آبان تا ۱۹ آبان در مرز چذابه و در قالب ایستگاه های نمایشی برگزار می شود.

جوروند ادامه داد: بیش از ۷۰ اثر به دبیرخانه ارسال شده که هیئت انتخاب آثار نمایشی را محمود فرهنگ، کوروش زارعی، حیدر رضایی، عادل کروشاوی، ناصر میاحی، خلیل ضرغام پور تشکیل می دهند.

وی افزود: آثاری هم از استان های لرستان، فارس، تهران، ایلام، کرمانشاه، هرمزگان، مرکزی، اصفهان، بوشهر و کرمان به این سوگواره ارسال شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان خبر داد: دهمین همایش تعزیه و آیین های نمایشی محرم را از سوم تا هفتم آبان در شهرستان شوش و با گستره ملی برگزار می کنیم؛ این رویداد با همکاری انجمن هنرهای نمایشی، فرمانداری و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شوش به منظور پاسداشت قیام خونین کربلا، ترویج فرهنگ عاشورایی و با هدف تبادل تجربه در زمینه هنر مقدس شبیه خوانی و همچنین آشنایی و انتقال میراث غنی فرهنگی و هنری در زمینه آیین های نمایشی کشور برگزار می شود.

جوروند با اشاره به اینکه آرش سهرابی دبیر همایش است، ادامه داد: محوطه دعبل خزایی میزبان همایش است. همچنین ۲۸ شهریور امسال فراخوان صادر و ۲۳ اثر به دبیرخانه ارسال شد.

وی اضافه کرد: از استان خوزستان چهار اثر «مجلس شبیه خوانی بازار شام» از حسین حسینی از شهر اهواز، «مجلس شبیه خوانی متوکل عباسی» از صادق اسماعیلی فر از شوش، «مجلس شبیه خوانی طفلان مسلم» از علیرضا نیک باغ از بهبهان و «مجلس شبیه خوانی عاشورا ـ شهادت حضرت رقیه» حمید کریمی زاده از شهر حر به مرحله نهایی راه پیدا کردند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان گفت: در این همایش برخی آئین ها مثل آیین «عزاداری یزله عربی» از جمال حمدانی از شوش، «آیین عزاداری چوب زنی» از محمدحسین تابنده پور از دزفول به مرحله نهایی راه پیدا کرند.

جوروند با اشاره به دعوت از چهار شبیه خوانی استان های دیگر ادامه داد: «مجلس شبیه خوانی شهادت حربن یزید ریاحی» از مصطفی شاه حسینی از تفرش، «مجلس شبیه خوانی شهادت حضرت علی اکبر (ع)» علیرضا حیدرپور فرد از شیراز، «مجلس شهادت مسلم ابن عقیل» محمد علی مؤمن زاده از اصفهان، «مجلس شبیه خوانی شهادت حضرت ابوالفضل (ع)» علاءالدین قاسمی از تهران نیز برای اجرا در این رویداد دعوت شدند.

وی اضافه کرد: دو آئین نمایشی «مجلس نقالی شهادت حربن یزید ریاحی» از محمدرضا قاسمی از تهران و «مجلس پرده خوانی روز عاشورا» از مرشد سید مصطفی سعیدی از بروجرد هستند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با اشاره به اینکه مراسم اختتامیه آن هم یکشنبه هفت آبان در تالار نیایش شوش برگزار می شود، اظهار کرد: در بخش کارگاه های آموزشی نیز کارگاه های «آسیب شناسی تعزیه معاصر ایران» استاد نقی بیاتی، «شناخت تعزیه استان مرکزی و نسخ زمینه میرانجم» استاد محمد تقی صابری، «شناخت تعزیه شیراز و همچنین تحلیل ادبی و اجرایی مجلس شهادت حضرت علی اکبر (ع)» استاد علیرضا حیدرپور فرد، «شناخت تعزیه اصفهان و آشنایی با شیوه های مخالف خوانی» استاد حسین مؤمن زاده، «آشنایی با شیوه های نقاله خوانی» استاد مرشد سید مصطفی سعیدی از بروجرد برگزار می شود.

جوروند خبر داد: در بخش فرهنگی و ادبی برگزاری چهارمین همایش شعر عاشورایی خط خون در شهرستان رامهرمز سوم آبان، دومین جشنواره سراسری دلنوشته های عاشورایی ویژه اربعین در شهرستان لالی ۲۸ آبان ماه همراه با نمایشگاه عکس و برگزاری شب شعر ویژه محرم و صفر در شهرستان ها را نیز داریم.

وی ادامه داد: توزیع و اهدای ۱۵ هزار جلد کتاب ادعیه و زیارات در مرز چذابه، در بخش عکس و سینمایی نیز افتتاحیه نمایشگاه سوگواره ملی خط سوم در شهرستان بهبهان بعدازظهر اربعین، برگزاری نمایشگاه عکس استقبال و پذیرایی از زائران حرم حسینی از مرز چذابه در سال ۹۵ نیز از دیگر برنامه های ارشاد خوزستان هستند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان در پایان گفت: برگزاری تور عکاسی هنرمندان دزفول به مرز چذابه و همچنین جشنواره عکس راه رستگاری با موضوع اربعین حسینی در شهرستان آغاجاری به صورت مجازی را نیز داریم.