به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم مشترک دانش‌آموختگی، تحلیف و اعطای سردوشی دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش، صبح امروز با حضور حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فرمانده معظّم کل قوا در دانشگاه افسری امام علی (علیه‌السّلام) برگزار شد.

در این مراسم، امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش ضمن خیر مقدم به رهبر معظّم انقلاب اسلامی، گفت: متعهّد می‌شویم که ارتش دست از دست سپاه پاسداران درنیاورد تا پایه‌های رژیم سلطه فرو ریزد و عمر رژیم صهیونیستی هرچه زودتر به پایان رسد.

امیر فولادی فرمانده دانشگاه امام علی (علیه‌السّلام) نیز گزارشی از اقدامات و برنامه‌های علمی، فرهنگی، آموزشی و تقویت توان رزمی این دانشگاه بیان کرد.

همچنین به چند تن از فرماندهان، اساتید و روحانی نمونه‌ی دانشگاه‌های افسری ارتش و همچنین همسر شهید رستمی از شهدای ارتش، هدایایی اعطا شد و نمایندگان دانش‌آموختگان و دانشجویان نیز، مفتخر به دریافت درجه و سردوشی از دست فرمانده کل قوا شدند.