وضعیت خدمات رسانی به زائران اربعین در مرز مهران/ایجاد ۲۰۰ موکب

حجت الاسلام علی چراغی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کمیته مشارکت های مردمی استان ایلام که از ماه ها قبل فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی گفت: برنامه ریزی های ویژه ای در این راستا صورت گرفته است که امسال نیز بتوانیم همانند سال های گذشته با حمایت ویژه مردم ولایت مدار استان ایلام و مهمان نوازی که این مردم عزیز و همیشه در صحنه دارند از زوار اربعین حسینی را داشته باشیم که در این راستا جلسات متعددی برگزار شده است.

وی ادامه داد: امسال به دلیل این که بتوانیم شناسایی خوبی برای فعالیت موکب داران داشته باشیم پروانه فعالیت برای این افراد از طریق کمیته مشارکت های مردمی کشور صادر شده است که طی مراسمی تقدیم این افراد خواهد شد.

وی تصریح کرد: افرادی که آمادگی را برای خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی اعلام کردند، تعداد ۲۰۰ پروانه در کل استان ایلام است که کمیته مشارکت های مردمی برای این افراد در این راستا صادر کرده است.

حجت الاسلام چراغی پور افزود: از این تعداد ۸۸ موکب در شهر ایلام برای خدمات رسانی ویژه به اربعین حسینی دایر خواهد شد که به صورت رسمی از ۵ آبان ماه فعالیت رسمی خود را در جهت خدمات رسانی به زوار اربعین حسینی آغا ز خواهند کرد.

سخنگو کمیته مشارکت های مردمی ستاد اربعین در استان ایلام عنوان کرد: با توجه به این که در شهر ایلام بیشترین میزان تردد زوار از این مسیر است چند مجتمع ویژه خدمات رسانی در این راستا تدارک دیده شده است از جمله یک مجتمع در مسیر میدان ارغوان، یک مرکز نیز در میدان قرآن ایلام در این راستا داریم همچنین در مواقعی که شرایط آب و هوایی نامناسبی داشته باشیم نیز اسکان ضروری و هم تغذیه ضروری برای خدمات رسانی به زوار اربعین حسینی در این راستا را داریم.

چراغی پور در خصوص جمع آوری نذورات مردمی گفت: در این خصوص در شهر ایلام نیز تمهیداتی اندیشیده شده است که تعداد ۳۵ مسجد در نقاط مختلف شهر ایلام در این راستا برنامه ریزی شده است که طی برای اطلاع مردم روزهای آینده شماره تلفن و همچنین آدرس این مساجد در بنر در سطح شهر نصب خواهیم کرد که با مراجعه مردم ولایت مدار استان نذورات خود را تحویل این مساجد دهند.

تردد یک میلیون و ۵۰۰ هزار زائر از مرز مهران

وی افزود: در خصوص سایر نذورات مانند مواد غذایی خشک نیز می توانند با مراجعه به میدان مادر ستاد بازسازی عتبات عالیات کمیته مشارکت های مردمی که به صورت شبانه روز حضور دارند نذورات خود را تحویل دهند.

وی ادامه داد: امسال با عنایت به این که غریب به یک تا یک و نیم میلیون زائر قرار بر این است که از مرز بین المللی مهران عبور کنند و مردم ولایت مدار استان ایلام پذیرای این زائرین شوند بر همین اساس چند استان از استان های مختلف کشور به عنوان استان های معین در جهت خدمات رسانی به زائرین کمک کنند استان های همچون استان مازندران؛ استان مرکزی، قزوین، قم، لرستان، گیلان، گلستان ،خراسان شمالی، سمنان که به عنوان استان های معین در جهت خدمات رسانی به کمیته مشارکت های مردمی در مرز مستقر خواهند شد .

وی افزود: برای فعالیت استان های معین پایگاه ها و ایستگاه های مختلفی در این راستا اندیشیده شده است که این استان ها بتوانند فعالیت خود را آغاز کنند از جمله پایگاه و ایستگاه اول که در شهر مهران دایر خواهد شد پارکینگ بزرگ اربعین است، ایستگاه دوم شهر مهران ویژه مردم مهران است که در خود شهر مهران یک ایستگاه مردمی بنا خواهد شد همچنین ایستگاه ترمینال برکت که تمامی اتوبوس های که از سراسر کشور به ایستگاه ترمینال برکت است.

وی افزود: همچنین ایستگاه و پایگاه میدان اربعین که به عنوان آخرین نقطه پذیرای از زوار اربعین حسینی است که در این نقطه این آمادگی کامل را داریم که در مواقعی که شرایط آب و هوایی نامناسبی پیش آمد در آن نقطه نزدیک به ۱۰ هزار نفر اسکان ضروری داشته باشیم همچنین دو ایستگاه شناور نیز در برای پذیرایی از زوار اربعین حسینی نیز تدارک دیده شده است