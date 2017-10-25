حجم صادرات ایران به فرانسه ۱۱ میلیون دلار افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بهروز حسن الفت گفت: پس از آلمان، فرانسه دومین صادرکننده بزرگ اروپا و همچنین یکی از کشورهای مهم صادرکننده ماشین آلات صنعتی، ابزارهای فنی و کالاهای تکنولوژیک است و بر اساس آخرین آمار مرکز تجارت بین الملل، ایران با سهم ۰.۲ درصدی جایگاه ۵۹ را در فهرست کشورهای واردکننده از فرانسه دارد و رتبه صادراتی ایران به فرانسه نیز با سهم ۰.۳ درصدی در جایگاه ۴۵ است.

وی، کل واردات ایران از فرانسه در پنج ماهه امسال را ۴۹۸ میلیون دلار اعلام کرد و افزود: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته( ۴۰۰ میلیون دلار) از افزایش ۲۴ درصدی برخوردار بوده است که اگر تعداد هیأت‌های مبادله شده، قراردادها و یادداشت تفاهم‌های امضا شده شرکت‌های مختلف ایرانی از جمله ایدرو، ایمیدرو، سازمان زمین شناسی با طرف‌های فرانسوی را در نظر بگیریم، این میزان از واردات جای سؤال ندارد.

الفت، حجم صادرات به کشور فرانسه در پنج ماهه ۹۶ را ۲۰ میلیون دلار دانست و گفت: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۵، گویای این واقعیت است که در مجموع ۱۱ میلیون دلار به حجم صادرات به این کشور اروپایی لافزوده شده است.

سرپرست دفتر اروپا و آمریکا سازمان توسعه تجارت ایران، همکاری شرکت‌های فرانسوی با شرکت‌های ایرانی از جمله یک شرکت خودروسازی جهت مدرن‌سازی خودروهای فعلی، ارتقای کیفیت، افزایش ایمنی خودروها و تولید سه مدل خودرو جدید در ایران را یکی از علل افزایش واردات قطعات خودرو در مراحل اولیه قراردادها دانست و تصریح کرد: با تحلیل آمار واردات پنج ماهه امسال در مقایسه با سال گذشته از فرانسه می توان به واردات ۲۵۳ میلیون دلاری (از کل ۴۹۸ میلیون دلار واردات) انواع قطعات خودرو اشاره کرد که نشانگر اراداه خودروسازان برای افزایش کیفیت کالاهای تولیدی است.