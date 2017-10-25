پیشروی ارتش سوریه در دیرالزور/هدف شهر البوکمال است

به گزارش مهر به نقل از النشره، ارتش سوریه به سمت شهرک العشاره در ۷۰ کیلومتری گذرگاه البوکمال-القائم درحومه دیرالزور پیش روی کرد و تعدادی روستا و شهرک در مقابل ارتش سوریه و متحدانش از سمت غربی رود فرات باقیمانده است تا به شهر البوکمال برسند که مهمترین آنها صبیخان الصالحیه و الجلاء است.

در همین حال با هدف فراهم کردن شرایط پیشروی ارتش سوریه و متحدانش در این منطقه، جنگنده های روسی – سوری مواضع داعش در البوکمال را مورد هدف قرار دادند. داعش با ایجاد خاکریز و مین گذاری و تحرکات دیگر خود را آماده جنگ کرده است.

در حالی که ارتش سوریه پیشروی خود به سمت البوکمال واقع در کرانه غربی رود فرات ادامه می دهد، که احتمال می رود نیروهای عراقی عملیات خود را به سمت مناطق مرزی خود با سوریه و گذرگاه القائم آغاز کنند و این در شرایطی است که نیروهای عراقی از گذرگاه القائم ۹۰ کیلومتر دور هستند.

در همین حال، ارتش سوریه در جریان عملیات «والفجر ۳» عرصه را بر تروریست های داعش تنگ تر کرد و بر منطقه «الارتوازیه» در جنوب «المحطه الثانیه» در ح ومه جنوبی دیرالزور مسلط شد. این اتفاق پس از درگیری های شدید میان ارتش سوریه و تکفیریها، رخ داد.

همزمان ارتش سوریه مواضع تکفیری ها را در اطراف حمیمه و غرب تی 2 در حومه حمص بمباران کردند.

در حومه دمشق نیز ارتش سوریه حملات شدیدی را به مواضع گروه های تروریستی در غوطه شرقی ترتیب داد. در عین ترما همزمان با حملات هوایی و توپخانه ای ارتش سوریه ارتش سوریه به عملیات خود علیه گروههای مسلح ادامه داد.

در همین حال، جنگنده های سوری در روستای البویدر در شمال ناحیه السعن در حومه شرقی حماه تروریستهای جبهه النصره را هدف قرار داد و ادوات آنها را نیز منهدم کرد.