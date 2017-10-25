موکب شاهرود روزانه پذیرای ۱۵ هزار زائر اربعین در کربلا خواهد بود

ابراهیم سلمانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه نخستین محموله کمک های نقدی و غیر نقدی مردم برای برپایی موکب شاهرود در اربعین روز پنج شنبه هفته جاری به کربلا اعزام می شود، ابراز داشت: سال گذشته ۵۰۰ میلیون تومان در راستای پذیرایی از زائران اربعین هزینه شد و امسال نیز با توجه به برپایی خیمه، اسکان، ایجاد سرویس بهداشتی و نانوایی در کربلا حدود ۸۰۰ میلیون تومان برآورد هزینه می شود که تقریبا ۷۰ درصد آن تا کنون تامین و امیدواریم با کمک خیران مابقی آن نیز فراهم شود.

وی با بیان اینکه پذیرایی از ۱۵هزار نفر در شبانه روز پیش بینی شده است، افزود: در مدت ۱۰ روز موکب شاهرود پذیرای سه وعده غذایی خواهد بود که با توجه به امکانات موجود قابلیت مهمان نوازی زائران در شبانه روز بین ۲۰ الی ۲۵ هزار نفر فراهم است.

ستاد در راه ماندگان تشکیل می شود

رئیس ستاد اربعین شاهرود بابیان اینکه برای برگزاری مراسم اربعین در عراق امسال تدارکات بیشتری فراهم شده است، ابراز داشت: ۱۷ چشمه سرویس بهداشتی به روز و قابل حمل و هشت چشمه دوش حمام جدید در موکب مصباح الهدی برای زائران تعبیه شده است که این امکانات به راحتی قابل حمل هستند و همچنین برپایی خیمه هایی با عرض شش متر و طول ۲۴متر و نیم، دستگاه کباب زن اتوماتیک و برپایی نانوایی سیار از جمله خدمات این موکب برای زائران محسوب می شود.

سلمانی در ادامه با بیان اینکه حدود ۱۲۰ نیروی خادم شامل ۱۰ زن و ۱۱۰ مرد همراه کاروان به کربلا اعزام می شوند، گفت: مکان استقرار موکب شاهرود در باب القبله امام حسین(ع) واقع در مدرسه روضه الجناحین پیش بینی شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه سال گذشته با مواردی مانند گم شدن مدارک و افراد مواجه بودیم ستاد در راه ماندگان در عراق به منظور کمک به زائران تشکیل خواهد شد و همچنین ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و ارائه دارو به زائران توسط موکب شاهرود انجام می شود.